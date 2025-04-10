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Kokoc Group: как будет меняться мобильный маркетинг в 2025 году

Эксперты международного агентства мобильного маркетинга Mobisharks (входит в Kokoc Group) прогнозируют в 2025 г. перераспределение рекламного бюджета в пользу видеосетей, а также рост OEM-трафика.

По данным агентства Mobisharks, в 2025 г. на рекламном рынке не стоит ожидать серьезных изменений. Однако некоторые тенденции все же укрепятся. Безусловно, это касается и нейросетей, которые уже внедрены в рабочих процессах многих компаний, и OEM-трафика, так как он становится одним из самых востребованных и быстрорастущих сегментов. Это связано с тем, что приходит всё больше запросов на его запуск и у клиентов растет заинтересованность в таком трафике. Доля пользователей Xiaomi и Huawei растёт, свои позиции укрепляет Transsion, а в Россию выходят новые игроки OEM, такие как Oppo и Realme. Рынок заинтересован в альтернативных каналах трафика, в которых почти нет фрода, а растущий интерес со стороны клиентов, новые рекламные инструменты и огромная аудитория пользователей Android в России сделают этот источник одним из самых перспективных в 2025 г.

Кроме того, в 2025 г. мы увидим большое количество креатива, который будет выделяться из массы однотипных баннеров или видео с низкой конверсией. Большой упор будет на UGC-формат, в том числе на сочетание UGC c 3D-моушен анимацией. Однако в перформансе основной акцент останется на выгоде для пользователя, скидках и акциях, а не на сложном визуале. Золотым стандартом будут короткие видео продолжительностью 6 секунд и менее. Быстрые, эффектные форматы захватывают и удерживают внимание и обеспечивают максимальный охват.

Также продолжится тенденция на интерактивность и геймификацию. Для привлечения пользователей в App Store будут активно использоваться видеосети, и контент для них должен быть вовлекающим.

Высокая распространенность Android-устройств в России подтолкнет бренды адаптировать свои стратегии продвижения, осваивая альтернативные платформы для охвата аудитории. Развитие российских магазинов приложений откроет возможности для продвижения и монетизации, особенно на фоне ограниченного доступа к глобальным платформам. RuStore и NashStore уже стали важной частью российской цифровой экосистемы, а их аудитория продолжает расти. Например, доля RuStore увеличилась с менее 1% в январе 2023 г. до 4% в январе 2024 г.

Ну и наконец, помимо возросшей роли OEM-трафика, может увеличиться доля других инструментов. Mobisharks (входит в Kokoc Group) прогнозирует развитие Telegram Ads, особенно с учетом изменений в законодательстве о рекламе – требование о включении в реестр блогеров и маркировка сделают рекламу в мессенджере более удобной и доступной.

Одновременно с этим поменяются и подходы к аналитике мобильного трафика. Маркетологи все больше внимания станут уделять качеству пользователей и их LTV, а классические метрики, такие как CPI и CPA, уже не отражают полностью реальную эффективность мобайла.

Особое значение приобретет связка мобильного перформанса и ASO. В 2024 г. работа с клиентами показала, что грамотное использование этих инструментов может увеличить эффективность мобильного маркетинга на 15-40%.

«Мобильный маркетинг продолжит развиваться, и хотя в 2025 году можно ожидать появления новых тенденций и технологий, серьезных изменений, подобных тем, что произошли в 2022 году, скорее всего, не будет. В 2025 году мы увидим дальнейший рост OEM-трафика, повышение важности креативных и инновационных рекламных форматов, развитие российских магазинов приложений, возможное возвращение крупных иностранных игроков и переход к более интегрированному и основанному на данных подходу к мобильному маркетингу. Успех в мобильном маркетинге будет зависеть от способности брендов адаптироваться к этим тенденциям и успешно внедрять их», – сказал Игорь Зуев, операционный директор Kokoc Group, дивизион Performance.

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