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Выручка ITglobal.com по услуге частное облако выросла на 60% за 2024 год

Выручка услуги Private Cloud от международного облачного провайдера ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, выросла на 60% по итогам 2024 г. По результатам анализа финансовых показателей компании из секторов ритейла, ИТ и банковского дела стали лидерами по объему использования услуг частного облака. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

Более половины выручки Private Cloud пришлось на крупный и средний бизнес. Это связано с тем, что услуга подходит под специфику задач таких компаний, а именно: предоставляет высокий уровень безопасности, контроль над инфраструктурой и гибкость в настройке под уникальные потребности бизнеса. Кроме того, частное облако предлагает возможность аттестации информационных систем заказчика в соответствии с требованиями национальных стандартов безопасности таких как ФЗ-152 РФ, ОАЦ №66 РБ и др.

«В 2024 г. мы наблюдали рост запросов на Private VDI. Услуга представляет собой виртуальные рабочие столы на базе VMware Horizon, развернутые на выделенном оборудовании. Это решение может быть реализовано как внутри периметра сети заказчика, так и за ее границами, предлагая свои преимущества в каждом из вариантов. Частные инсталляции VDI с подключением к внутренним ресурсам клиента позволяют практически бесшовно интегрироваться с существующей ИТ-инфраструктурой заказчика и применяемыми средствами защиты. Использование внешнего решения, как правило, необходимо для пользователей, которых нужно наоборот изолировать от основной инфраструктуры компании. Это могут быть подрядчики и проектные команды. В результате, Private VDI обеспечивает компаниям существенное усиление контроля доступа, повышение защищенности данных и эффективное управление рабочими пространствами в выделенной инфраструктуре», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITglobal.com.

Еще одним важным фактором, повлиявшим на рост выручки по частному облаку, стала реализация нескольких крупных проектов по модели White Label. Программа позволяет партнерам предоставлять облачные услуги под собственным брендом с использованием технологической инфраструктуры, поддержки и экспертизы ITglobal.com.

Для создания частных облаков ITglobal.com использует передовые процессоры, такие как Intel Xeon Platinum 8558P, All Flash СХД NetApp, а также актуальные и регулярно обновляемые версии VMware.

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