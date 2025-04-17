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«Ростелеком» подключил к интернету древний хакасский памятник «Улуг Хуртуях тас»

«Ростелеком» подключил к интернету музей одного камня в Хакасии — «Улуг Хуртуях тас». Популярный и почитаемый исторический объект расположен в 110 километрах от города Абакана вблизи аала Анхаков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В переводе с хакасского «Улуг Хуртуях тас» означает «Великая каменная мать» или «Великая каменная старуха». Возраст менгира насчитывает около 4,5 тыс. лет. Его считают покровителем материнства и семьи. Ежегодно к нему приезжают сотни людей со всего мира, чтобы попросить исполнения желаний.

Оксана Горбатова, директор музея «Хуртуях тас»: «Кроме каменного изваяния, посетители музея могут увидеть хакасскую юрту с традиционными предметами быта, курганы VII–III веков до нашей эры. Мы встречаем гостей с талганом и айраном, помогаем провести специальные обряды тем, кто приехал попросить ребенка и семейного счастья. На память у нас можно приобрести сувениры».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «С технической точки зрения — это один из самых интересных наших проектов. Оптику пришлось заводить не в здание, как это можно себе представить, а в юрту, оборудованную под офис для сотрудников музея и сувенирную лавку. Теперь даже в таком аутентичном сооружении, расположенном в хакасских степях, есть качественный и надежный доступ к Сети для комфортной работы».

Благодаря развернутой телеком-инфраструктуре памятное место можно «дооснастить», например, видеонаблюдением, виртуальной автоматической телефонией и другими современными цифровыми решениями.

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