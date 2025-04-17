Wildberries & Russ обновит платформу продвижения RWB Media для продавцов

Объединенная компания Wildberries & Russ анонсировала обновление платформы продвижения RWB Media для продавцов. В 2025 г. компания внедрит на площадке Wildberries новые баннерные форматы, усовершенствует инструменты продвижения и статистику, чтобы помочь бизнесу увеличить продажи. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Так, в Аукционе Wildberries в течение года расширятся возможности продвижения: карточки товаров будут показываться не только в поиске, но и в рекомендательных полках, при этом продавцы смогут гибко выбирать наиболее эффективные места показа для каждого товара. Дополнительно будет внедряться точечное регулирование ставок — индивидуальная настройка ставок для каждого поискового запроса и автоматическая минусация нерелевантных фраз по заданным параметрам, что позволит точнее управлять кампаниями.

Во второй половине апреля 2025 г. будет запущено тестирование в Аукционе модели CPC (оплата за клик). Этот инструмент запускается в дополнение к традиционной модели оплаты за показы. Таким образом, продавцы смогут оплачивать только действия покупателей, которые проявили интерес к товару: просмотрели карточку или отложили товар для последующей покупки. Новая модель оплаты позволит продавцам тестировать разные подходы и выбирать наиболее эффективную модель оплаты под свои задачи, а также поможет снизить потребность в постоянном изменении настроек продвижения.

В 2025 г. продолжится работа по автоматизации рутинных операций в кабинете платформы продвижения. В конце декабря 2024 г/ на платформе появилась функция автоматического пополнения кампаний, которая помогает предотвращать остановку показов из-за исчерпания бюджета. Это позволяет продавцам избежать потери прибыли и высвободить время для решения более важных задач. В планах – повышение удобства работы с этим инструментом. Так, появится возможность массового управления настройками автопополнения: продавцы, у которых запущено сразу много кампаний, смогут управлять настройками в одном окне.

Обновления коснутся и мобильного кабинета продвижения в приложении WB Partners. Так, в ближайшее время продавцы смогут создавать новые и редактировать уже существующие кампании, отслеживать их бюджеты на единой странице, управлять ставками, настраивать автопополнение бюджетов и управлять им, проверять поисковые фразы, по которым был найден товар, и смотреть соответствующую статистику. В дальнейшем появятся возможности проверки статистики, управления поисковыми фразами, контроль финансов и бонусов.

В аналитике и статистике появятся новые инструменты, которые сделают работу с данными удобнее и точнее. Теперь показ в продвижении будет считаться, когда пользователь видит хотя бы половину карточки товара в выдаче, а кликом — любое нажатие на эту карточку. Статистика по добавлению товаров в корзину стала более точной, а период, за который учитываются данные для расчета, увеличился — это поможет лучше оценивать эффективность продвижения. Данные теперь обновляются быстрее, а для анализа добавлены новые метрики. В будущем появится еще больше возможностей для анализа, которые сделают работу с продвижением проще, а результаты — более предсказуемыми.

Фокусами в развитии инструментов медиа в 2025 г/ у RWB Media станут несколько направлений: новые рекламные форматы на всех этапах пути пользователя, таргетирование и точная настройка, быстрый и простой запуск кампаний. Для этого компания намерена запустить и развивать личный кабинет для внешних рекламодателей и агентств, внедрить видео-баннеры и HTML5-баннеры, добавить новые возможности таргетингов, расширить аналитику и предложить больше метрик в статистику.

Кроме того, с 17 апреля 2025 г. продавцы смогут подключаться к партнерской программе «WB Инфлюенс» для продвижения товаров через креаторов в контентплейсе Wibes. Оплата — по модели CPO (оплата за заказ) только за успешные продажи, то есть, если товар выкуплен и не возвращен в течение 14 дней.

«Мы активно работаем над развитием инструментария RWB Media и стремимся сделать продвижение на Wildberries максимально прозрачным и эффективным. Новые инструменты помогут продавцам автоматизировать целый ряд рутинных операций, сократить издержки и увеличить прибыль, а новые форматы продвижения позволят охватить еще больше покупателей», — отметил директор по продукту платформы продвижения Wildberries & Russ Вячеслав Никонов.