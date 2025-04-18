Банк «Русский Стандарт»: 24% покупок бытовой и цифровой техники популярных марок приходится на российские и белорусские

Банк «Русский Стандарт» изучил спрос россиян на бытовую и цифровую технику популярных мировых брендов в I квартале 2025 г. Лидерство в очередной раз – у Китая. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

В рамках исследования аналитики «Русского Стандарта» взяли за 100% технику и электронику (от гаджетов до холодильников, стиральных машин и пр.) самых популярных мировых брендов в общем числе их покупок, отображенных в кассовых чеках онлайн-сервиса банка в I квартале 2025 г. В зависимости от количества покупок в число лидеров вошли Китай, Россия и Белоруссия, Европа, Корея, Америка и Япония. Далее определили доли у каждых с января по март 2025 г.

На первом месте в текущем году – Китай с общей долей в 27%. При этом годом ранее доля была выше – 29%. Она выросла относительно I квартала 2023 г., когда показатель был, как и в 2025 г. – 27%.

Второе место у обозреваемой пятерке – у российских и белорусских брендов. Доля кассовых чеков, где встречалась такая бытовая техника и электроника составила 24%. Годом ранее показатель составлял 28%, а в первом квартале 2023 года – 26%.

На третьей позиции – у гаджетов и бытовой техники из Кореи с долей в 23%. Она выросла относительно I квартала 2024 г., когда показатель был 19%. В 2023 г. доля была 17%.

Далее следует техника из стран Европы с долей в 18%. При этом в I квартале 2024 г. показатель был 15%. А в 2023 г. – все те же 18%.

И, наконец, на пятой строчке – американские и японские бренды, доли у которых составили по 4%. Годом ранее у Америки было 5%, а в январе-марте 2023 г. – 8%. У Японии показатель в 4% год к году не менялся.

Методология: в рамках исследования были изучены данные онлайн-сервиса наполнения кассовых чеков банка «Русский Стандарт» за первые кварталы 2025 и 2024 гг. Были проанализированы покупки самых популярных мировых брендов техники и электроники в кассовых чеках. Самые популярные страны взяли за 100%, затем определили доли у каждой.