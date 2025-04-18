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«Яндекс Лавка» начинает сотрудничество со столичными колледжами

«Яндекс Лавка» поможет выпускникам столичных колледжей, начинающим поварам и технологам, найти работу по специальности и получить профессиональный опыт. Для этого сервис подписал соглашение с Московским центром развития профессионального образования. Сотрудничество направлено на подготовку квалифицированных специалистов в сфере общественного питания. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

В рамках партнерства в апреле 2025 г. прошла ярмарка вакансий в офисе «Яндекса». Студентам столичных колледжей рассказали, как устроена работа в «Лавке» — как организована работа кухни, познакомились с рецептами и технологиями, а также подали заявки на открытые вакансии. Также на ярмарке сервис и центр развития договорились о дальнейших шагах, чтобы привлечь молодых специалистов и вместе развивать индустрию готовой еды – например, совместно организовывать профессиональные мероприятия.

«Лавка» развивает направление горячей еды — категория занимает уже более 20% в товарообороте сервиса. Такие блюда представлены в ассортименте большей части дарксторов, а новые точки открываются уже с оборудованными кухнями. На кухни требуются повара — в «Лавке» для них предлагают стабильный доход, скидки на обеды и продукты сервиса, компенсацию такси и другие льготы. Московские колледжи ежегодно выпускают почти 1800 студентов – поваров и кондитеров, которым благодаря партнерству будет проще трудоустроиться.

«Яндекс Лавка» стремится развивать пищевую отрасль в целом. В марте 2025 г. сервис стал членом Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, в рамках которой будет работать над разработкой стандартов в отрасли готовой еды.

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