Аналитика «МегаФона»: садоводством в Кузбассе увлеклись зумеры и миллениалы

Жители Кемеровской области все больше интересуются загородной жизнью и чаще прибегают к советам по садоводству в интернете. С начала 2025 г. число пользователей онлайн‑ресурсов с рекомендациями по выращиванию дачно-огородных растений и обустройству грядок в регионе выросло на 19% год к году. При этом интернет-трафик на специализированных сайтах и в приложениях в марте 2025 г. увеличился на 52% в сравнении с февралем 2025 г. Высокий прирост аудитории показали миллениалы и зумеры. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию «МегаФона», основанном на обезличенных данных абонентов, активнее всего заходят на ресурсы с лайфхаками по рассаде и посевными лунными календарями кузбассовцы от 35 до 44 лет. На них приходится треть всего объема онлайн-данных на профильных сайтах и в приложениях. Они же лидируют по количеству пользователей и приросту – по 32% на каждый показатель.

Второе место с долей в 28% от общей численности занимает аудитория от 45 до 54 лет. За год ее интернет-активность увеличилась на 21%. А вот более опытные садоводы – старше 55 лет – стали меньше интересоваться советами, как вырастить богатый урожай, о чем свидетельствует падение трафика на 11%. При этом количество пользователей цифровых платформ среди этой возрастной группы увеличилось на 14%.

Зумеры (14‑17 лет) пока занимают небольшую долю среди интернет-огородников Кемеровской области — 2,5%. Но их количество стремительно растет – за год аудитория приросла на четверть.

Женщины изучают лайфхаки по выращиванию растений в три раза чаще мужчин. Гендерное соотношение на профильных сайтах и в приложениях остается таким же, как год назад: 75% — женщин и 25% — мужчин.

«Для многих жителей региона дача – это место силы, где можно отдохнуть от городской суеты и набраться сил, посадить деревья и кустарники, а в конце лета собрать вкуснейший урожай. Известно, что местные мичуринцы на своих участках, несмотря на непредсказуемое сибирское лето, успешно выращивают редкие сорта голубики, арбузы и даже виноград. На помощь дачникам приходят не только современные методы селекции, но и специализированные интернет‑ресурсы. Кузбассовцы, независимо от возраста, используют их в качестве основного источника знаний и общения с единомышленниками. Для того чтобы полезный контент всегда был доступен, мы планомерно расширяем сеть четвертого поколения. В прошлом году инженеры ввели базовые станции, которые обеспечивают устойчивый сигнал 4G в десятках садовых товариществ вблизи Новокузнецка, Гурьевска, Анжеро-Судженска и других населенных пунктов. Кроме того, в рамках модернизации дополнительный низкочастотный слой LTE активирован на базовых станциях, расположенных более, чем в 50 локациях в регионе», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.

По данным аналитиков, абоненты оператора активней всего посещают цифровые платформы для дачников в мае и июне. В этот период объем используемого трафика превышал среднегодовой показатель на 49%.

Весной 2025 г. по активности жителей на профильных сайтах и в приложениях Кузбасс занимает первую строчку рейтинга сибирских регионов. Далее следуют красноярцы и томичи. В топ-5 также вошли жители Алтайского края и Хакасии.