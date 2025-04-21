F6 составила рейтинг популярных поставщиков нелегального контента

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, исследовала структуру онлайн-пиратства в России. По оценкам экспертов, 12 основных пиратских CDN (Content Distribution Network) снабжают пиратским контентом до 90% нелегальных онлайн-кинотеатров. При этом ресурсы, входящие в инфраструктуру CDN, хостятся в Нидерландах, США, Германии, Франции и на Украине. Специалисты предупреждают любителей нелегального контента: почти 39% пиратских сайтов оказались небезопасными — они содержат вирусы и уязвимости. Об этом CNews сообщили представители F6.

Несмотря на снижение доходов российских интернет-пиратов на протяжении последних шести лет — с $87 млн до $36 млн — количество распространяемого пиратского контента росло, говорится в новом исследовании специалистов F6 Digital Risk Protection. Так, в 2024 г. заблокировано 12,5 млн пиратского контента (учитывая сайты, соцсети и видеохостинги), что на 42.15% больше, чем в 2023 г. (8,8 млн). Количество заблокированных пиратских доменов в 2024 г. составило 110 тыс., что также больше на 37,5%, чем в 2023 г.

Основным хранилищем и дистрибьютором пиратских фильмов, сериалов, а также трейлеров к ним, являются CDN (Content Distribution Network, или сеть доставки контента). Видеобалансеры снабжают пиратским видеоконтентом до 90% нелегальных онлайн-кинотеатров, предоставляя веб-мастерам сервис, позволяющий автоматизировать размещение видеоконтента. По оценкам экспертов F6, российских пиратов снабжают контентом 12 основных CDN. База одного пиратского балансера может содержать более 550 тыс. видеофайлов.

На основе 1400 проанализированных пиратских сайтов специалисты составили рейтинг самых популярных у российских пиратов CDN: Alloha (61%), Rewall (42%), Lumex (11%), Kodik (9%), HDVB (7%).

В целом инфраструктура всех крупных видеобалансеров составляет более 4400 доменов. В ней есть как технические домены, на которых с добавлением поддоменов третьего и четвертого уровней размещаются встроенные плееры, так и домены для потоковой передачи видео. Потоковая передача видео, в свою очередь, осуществляется через HTTP или WebSocket-соединение. Последнее было замечено у таких балансеров, как HDVB и Rewall.

На доменную зону .ru приходится наибольшая часть регистрируемых пиратских сайтов — 22,8%, что объясняется простотой и дешевизной регистрации. Ресурсы, входящие в инфраструктуру CDN, напротив, чаще всего размещены не в России, а на серверах хостинг-провайдеров, зарегистрированных в Нидерландах, США, на Украине, в Германии, Франции, что затрудняет их блокировку.

Однако, прецеденты были: в 2019 г. после ликвидации силами международных антипиратских организаций одного из крупнейших видеобалансеров — Moonwalk CDN — пошли ко дну еще два игрока — HDGO и Kodik. Суммарно база «большой тройки» CDN составляла 75 тыс. фильмов и сериалов: вместе они снабжали контентом до 90% пиратских онлайн-кинотеатров России и СНГ. Впрочем, пираты довольно быстро оправились от удара.

Эксперты подчеркивают, что именно CDN позволяют пиратам эффективно масштабировать бизнес, обходить блокировки, и зарабатывать: 36% рекламы на пиратских ресурсах приходится на in-stream модели: ролики транслируются посредством сотрудничества с партнерскими сетями, либо непосредственно самими CDN.

При этом в погоне за заработками веб-мастера абсолютно не заботятся о безопасности своих ресурсов. В ходе исследования специалисты F6 Digital Risk Protection инициировали проверку 500 пиратских сайтов и выяснили, что 39% ресурсов оказались небезопасными — содержали вирусы, уязвимости или присутствия в «черных списках» антивирусных компаний и поисковиков.

«Для успешной борьбы с неправомерным распространением пиратского контента недостаточно блокировать только пиратские онлайн-кинотеатры. Они — лишь посредники между зрителем и медиаконтентом, а хранители и распространители пиратки — это видеобалансеры, — сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6. — Борьба с CDN-балансерами значительно сложнее, однако наш опыт подсказывает, что видеобалансеры тоже уязвимы. Напомню, что одним из поводов для ликвидации CDN Moonwalk в 2019 г. стало именно экспертное исследование».

Специалисты F6 Digital Risk Protection компании отмечают, что все собранные в новом исследовании доказательства нарушений авторских прав и технические данные об инфраструктуре правонарушителей направлены в правоохранительные органы и регуляторам для усиления борьбы с онлайн-пиратством.