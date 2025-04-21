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«МегаФон»: молодежь Чечни больше стала интересоваться 90-ми

У жителей региона вырос интерес к ретроконтенту в интернете. С начала 2025 г. количество посетителей сайтов, погружающих в атмосферу 80-90-х, увеличилось на 22% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Особенно заметно приросла аудитория среди молодежи от 18 до 24 лет — их число за год стало на 29% больше. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Исследование «МегаФона», основанное на обезличенной информации абонентов, показало, что самые активные жители республики – люди в возрасте 35-44 лет. Аналитики отметили, что каждый третий посетитель подобных веб-ресурсов относится к этой возрастной группе. Вторую строчку рейтинга занимают пользователи 18-24 лет (33% от общего количества) и третью — абоненты от 45 до 55 лет (11%).

Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. Они генерируют большую часть дата-трафика на сайтах, оживляющих воспоминания. 60% всех интернет-данных жители республики расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Вдобавок, жители Чечни часто посещают сайт по лизингу автомобилей, оформленный в эстетике 90-х годов. Популярностью также пользуется ресурс с коллекцией программного обеспечения и операционных систем, позволяющий окунуться в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами. Кроме того, абоненты ухаживают за виртуальными питомцами на сайте 1999 г. и ностальгируют по знакомым с детства игровым пространствам, изучая карты ретроигр на специализированной площадке.

«Молодежь сегодня живо интересуется своей историей, временем, когда они только родились. Люди постарше, благодаря таким сайтам, погружаются в воспоминания о юности. Чтобы предаться воспоминаниям можно было в любое время и в любом месте региона, наши операторы с начала года построили новое и модернизировали существующее телеком-оборудование в интернет-активных локациях Грозного, Гудермеса, Шали, Ачхой-Мартана, а также в малых населенных пунктах. Так, в пяти селах Урус-Мартановского района, благодаря использованию высокочастотного диапазона LTE, скорость загрузки контента увеличились до 15% и достигает 85 Мбит/с», — сказал Мурад Евлоев, директор «МегаФона» в Чеченской Республике.

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