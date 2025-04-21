Новые материалы для юристов в «КонсультантПлюс»: Ответы на часто задаваемые вопросы

Эксперты «КонсультантПлюс» подготовили 109 материалов к отдельным статьям популярных законов и кодексов России: Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Земельного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, Закона о госрегистрации недвижимости, Закона «О защите прав потребителей», Закона о лицензировании, Закона о персональных данных, Закона о банкротстве и др. Об этом CNews сообщили представители компании «КонсультантПлюс».

По каждому вопросу пользователи найдут перечень аналитических материалов «КонсультантПлюс», которые помогут разобраться в ситуации. Это «Готовые решения» и «Путеводители» с подробными разъяснениями и порядком действий, материалы с анализом судебной практики по вопросу – «Перспективы и риски судебных споров», «Позиции судов по спорным вопросам», Важнейшая практика по статье, образцы заполнения форм.

«Ответы на часто задаваемые вопросы» помогут пользователям: сориентироваться в вопросах, которые связаны с нормой (оценить, какие сложности возникают при применении нормы); найти среди перечня вопросов свой и получить актуальный ответ на него в «КонсультантПлюс».

Новые материалы расположены в информационном банке «Юридическая пресса» (раздел «Комментарии законодательства»), перейти к ним можно через: кнопку «i» около статьи закона или кодекса; примечание на правой панели к конкретной статье «Ответы на часто задаваемые вопросы к статье…»; карточку поиска: в поле «Вид документа» нужно выбрать «Ответы на часто задаваемые вопросы».