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Serverspace в Equinix SP3: итоги первого года размещения в крупнейшем дата-центре Бразилии

В марте 2024 г. международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, добавил в инфраструктуру дата-центр Equinix SP3 (Сан-Паулу, Бразилия). За первый год работы в регионе пользователи развернули более 3000 облачных серверов. ЦОД в Сан-Паулу выбрали как локальные компании-клиенты провайдера, так и международные команды, работающие в регионе. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Выход на рынок Бразилии стал важным этапом в расширении географии сервиса и усилении позиций Serverspace в Латинской Америке. Экономика страны входит в число крупнейших в мире, а интерес к облачным технологиям здесь растет параллельно с цифровизацией частного и государственного сектора. Сан-Паулу остается ключевым центром притяжения для бизнеса, логистики и ИТ. Устойчивый спрос на облачную инфраструктуру подтверждает актуальность стратегического присутствия Serverspace в регионе и интерес пользователей к локальному размещению ИТ-инфраструктуры.

«Дата-центр Equinix SP3 стал важным элементом глобальной инфраструктуры Serverspace. Мы видим стабильный спрос как от локальных клиентов, так и со стороны международных команд, которым необходима географически распределенная и масштабируемая инфраструктура. Это подтверждает, что стратегия равномерного присутствия в ключевых регионах дает практические результаты», — отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace.

Дата-центр Equinix SP3 в Сан-Паулу соответствует требованиям международных стандартов: ISO 27001, ISO 9001 и PCI DSS. Также ЦОД получил три сертификата Tier III от Uptime Institute, сертификат Operational Sustainability имеет уровень Gold.

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