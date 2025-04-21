В I квартале 2025 года произошел резкий всплеск ИТ-сбоев в ключевых отраслях российской экономики

Компания «Монк Диджитал Лаб» выявила резкий всплеск крупных ИТ-сбоев в корпоративном сегменте в России в I квартале 2025 г. По данным аналитиков компании, в I квартале 2025 г. количество масштабных инцидентов в российских компаниях выросло на 25% по сравнению с IV кварталом 2024 г. Прежде всего, такой серьезный всплеск ИТ-сбоев связан с участившимися техническими проблемами в инфраструктуре организаций, а также с ростом числа кибератак на российские компании. Об этом CNews сообщили представители «Монк Диджитал Лаб».

Эксперты «Монк Диджитал Лаб» установили, что наибольшее количество инцидентов пришлось на финансовый сектор, телеком-сферу и ритейл, что негативно отразилось на миллионах пользователей по всей стране. ИТ-сбои в финансовом секторе составили 25% от общего числа сбоев (в IV квартале этот показатель был только 18%), в телеком-отрасли 20%, в ритейле 15%. Также были выявлены ИТ-сбои в других отраслях. Инциденты в производственной сфере составили 10% от общего числа сбоев, в государственном секторе также 10%. ИТ-сбои в медицине, транспорте и логистике в общем занимают 10%.

По оценке экспертов, более 50% инцидентов затронули критичные бизнес-процессы компаний, включая платежные системы, обработку заказов, логистику и доступ к внутренним корпоративным системам. Средняя продолжительность серьезных сбоев составила от 30 минут до четырех часов, но в ряде случаев до 72 часов. В отличие от начала 2024 г., когда преобладали точечные технические сбои, в I квартале 2025 г. в основном происходили многофакторные, цепные инциденты, затрагивающие сразу несколько отраслей.

По мнению экспертов компании, в I квартале 2025 г. масштаб ИТ-сбоев в России был беспрецедентным. Инциденты затрагивали сразу миллионы пользователей и десятки компаний. В январе из-за нарушения связности рунета оказались недоступны крупнейшие онлайн-сервисы — поисковые системы, сайты банков, мессенджеры, стриминговые платформы. Также проблемы наблюдались по всей стране у ведущих провайдеров. В марте сбой в системе быстрых платежей стал общенациональным - клиенты всех банков не могли совершать переводы. Этот инцидент имел цепной эффект: одновременно перестали работать сервисы крупнейших российских банков, финтех-сервисы, а также возникли проблемы у смежных отраслей — от топливных компаний до госструктур.

«I квартал 2025 г. подтвердил, что стабильность ИТ-инфраструктуры — не просто вопрос надежности, а фактор операционной устойчивости и конкурентоспособности бизнеса. Компании, которые выстроили системы мониторинга, реагирования и отказоустойчивости, проходят через кризис с минимальными потерями. Остальным придется учиться на собственных ошибках», — сказал Николай Ганюшкин, управляющий партнер «Монк Диджитал Лаб».