«Яндекс Карты» представили технологию отображения сигнала светофора

«Яндекс Карты» разработали технологию, которая позволяет в реальном времени отображать сигналы светофоров. Решения на ее основе помогут водителям лучше ориентироваться в дороге и получать больше информации о предстоящих маневрах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Сейчас в работе несколько прототипов продуктовых решений для «Яндекс Карт» и для кросс-платформенных сервисов. Например, демонстрация таймера смены сигнала подскажет водителю, что пора сосредоточится на продолжении поездки или сориентирует, успеет ли он проехать на зеленый.

Также приложение сможет в часы свободного потока рекомендовать скорость, при которой с большей вероятностью можно проехать маршрут в «зеленой волне». А информация о сигналах повысит точность прогноза времени прибытия и отображение карты загруженности дорог.

Кроме того, возможна интеграция в сервис такси: например, сообщать пользователям, что водитель стоит на светофоре и скоро приедет. На основе данных о сигналах также усовершенствуются решения для бизнеса, например, маршрутизация для логистических компаний.