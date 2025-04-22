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Нейрообъявления в «Директ Про» помогут получить больше конверсий

В Единой перфоманс-кампании появилась возможность добавлять в рекламу объявления, сгенерованные с помощью нейротехнологий. По результатам экспериментов, такие креативы позволяют получить в среднем на 17% больше конверсий, по сравнению с кампаниями без нейрообъявлений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Нейрообъявления — это текстово-графические объявления, которые создаются на базе нового поколения нейротехнологий Yandex Neuro Ads. Они делают креативы разнообразнее и расширяют охват целевой аудитории.

Объявления создаются на основе контента посадочной страницы. Процесс может занимать до 48 ч — за это время объявления также проходят два этапа модерации, чтобы соответствовать рекламной политике «Яндекса».

Специалисты могут просмотреть объявления, которые сгенерируют нейросети, и удалить неподходящие. Управлять текстами креативов можно через фразы‑исключения.

По данным экспериментов, добавление в рекламные кампании объявлений, созданных с помощью нейротехнологий, позволяют получить в среднем на 17% больше конверсий, по сравнению с кампаниями без нейрообъявлений. Это стало возможным за счет дополнительного охвата целевой аудитории, которая ранее не взаимодействовала с другими объявлениями рекламодателями.

«Яндекс» впервые внедрил объявления, сгенерированные нейросетями, в инструменты «Яндекс Бизнеса» для предпринимателей в октябре 2023 г. Год назад объявления от нейросети появились в «Мастере кампаний» в «Директе». Теперь возможность создавать нейрообъявления получили и специалисты в ЕПК.

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