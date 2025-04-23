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Логопарк «Софьино» пополнился маркетплейсом

Российский маркетплейс арендовал 41 483 кв. м в логопарке «Софьино» на юго-востоке Московской области. Стороны подписали долгосрочный договор аренды сроком на пять лет. Об этом CNews сообщили представители IBC Real Estate.

Консультантом сделки выступила компания IBC Real Estate.

Логистический парк «Софьино» находится в Раменском округе, в 32 км от МКАД на Новорязанском шоссе, что обеспечивает легкий доступ к основным транспортным магистралям, возможность выезда в сторону Москвы и области. Такое расположение позволяет арендаторам оптимизировать логистику между терминалами на восток страны, в сторону Самары и Уфы, а также покрыть зону снабжения собственных ПВЗ на юго-востоке Московской области. Транспортную доступность для сотрудников обеспечивает станция МЦД-3 Быково, которая находится в 15-минутной шаговой доступности от парка.

«Софьино» является одним из крупнейших складских комплексов класса А в Московском регионе – его общая площадь составляет 826 тыс. кв. м.

Екатерина Фадеева, генеральный директор ООО «Логопарк Менеджмент» (УК логопарка «Софьино»): «Складской комплекс «Софьино» – это современный и прогрессивный логистический центр, инфраструктура которого предлагает инновационные решения и высокие стандарты услуг для резидентов. Наш комплекс имеет удобное расположение с прямым доступом к основным транспортным магистралям города и области. Такая локация делает его неотъемлемой частью бизнес-инфраструктуры для компаний, которые стремятся сократить временные и финансовые затраты на транспортировку. Мы предоставляем нашим арендаторам эффективные решения для развития бизнеса. Одно из главных преимуществ нашего парка – это большая площадь и новые фазы строительства, которые позволяют арендаторам развиваться и наращивать свои складские мощности в рамках одного парка, адаптируя свои складские операции и процессы под разнообразные потребности рынка».

Евгений Бумагин, член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate: «Несмотря на то, что рынок складской недвижимости постепенно приходит к насыщению и возвращается к средним уровням поглощения, многие компании продолжают находиться в развитии, особенно те, кто работает в условиях высокой конкуренции и меняющихся потребительских предпочтений. Поэтому сейчас спрос на складские площади остается все еще высоким, особенно если речь идет о качественных объектах класса А, с налаженной транспортно-логистической инфраструктурой, в наиболее востребованных направлениях для транспортировки грузов по восток России. Именно таким проектом является логопарк «Софьино». Касательно самого здания, мы видим, что собственник постоянно совершенствует свои технологии и активно развивает инфраструктуру самого парка. Объекты, где собственники уделяют этому особое внимание, всегда будут пользоваться спросом у арендаторов».

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