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Продавцы «Яндекс Маркета» смогут настроить автоматическое управление бюджетом на продвижение с оплатой за результат

Продавцы «Яндекс Маркета» теперь могут установить долю от оборота товаров, которую они готовы потратить на продвижение. Алгоритм маркетплейса будет автоматически подбирать конкурентную ставку для заданного бюджета. Благодаря нововведению продавцы смогут экономить время на подборе настроек и точнее прогнозировать расходы — алгоритм будет управлять ставками эффективнее, чем в среднем при ручном управлении.

Буст продаж — основной инструмент продвижения на «Маркете», с помощью которого продавцы могут привлечь внимание к своему товару и увеличить количество заказов. Его главное преимущество — продавец платит за продвижение только тех товаров, которые действительно выкупили, а не за клики или показы. Раньше продавцы могли управлять ставкой только вручную — им нужно было регулярно проверять её конкурентоспособность и решать, какой процент стоимости товара они готовы заплатить, если по итогам продвижения его купят. Такой способ по-прежнему доступен, поэтому продавцы смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант: контролировать ставку самостоятельно или передать эту задачу алгоритмам.

Чтобы настроить автоматическое управление ставкой, достаточно выбрать долю расходов на продвижение от оборота товаров, по которым настроена кампания. После каждой их продажи «Маркет» будет удерживать выбранный процент в счёт бюджета кампании и автоматически подбирать ставку, которая обеспечит максимум продаж. При отключении кампании «Маркет» вернёт остаток средств в виде бонусов на продвижение или, если расходы превысили бюджет, покроет их за свой счёт.

Инструмент доступен как для новых, так и для уже созданных кампаний. Чтобы подключить автоуправление, нужно открыть настройки кампании и выбрать долю расходов от всего оборота в блоке «Ставка».

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