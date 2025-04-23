VK Tech представил обновленную версию VK WorkSpace

VK Tech обновил коммуникационную платформу VK WorkSpace для установки в локальной инфраструктуре компаний. Новая версия предоставляет бизнесу расширенные инструменты контроля безопасности данных и настройки доступа к информации. Об этом CNews сообщили представители VK.

В релиз 1.24 вошли новые функции «Почты», «Панели администратора», «Календаря» и «Диска».

В «Почте» VK WorkSpace усилили парольные политики, добавив дополнительную валидацию паролей при их смене пользователями и создание новых учетных записей администраторами. Теперь система автоматически оценивает сложность пароля и не позволяет использовать комбинации, которые легко подобрать. Например, под запретом пароли из одних цифр, с личными данными пользователя (именем, фамилией, номером телефона и другими) или длиной менее шести символов.

В обновление также входят расширенные инструменты для миграции и управления почтовыми ящиками. Появилась возможность миграции общих ящиков и прав пользователей на общие ящики из Microsoft Exchange в почту VK WorkSpace. Учетные записи общих ящиков и права пользователей синхронизируются из Microsoft Active Directory, а письма — по протоколу IMAP.

Кроме того, у администраторов появилась возможность добавить пользователю индивидуальный алиас (синоним email-адреса) из любого домена инсталляции. Алиасы почтовых адресов пользователей также можно будет перенести в VK WorkSpace через синхронизацию с каталогом Active Directory, если ранее используемая почтовая система сохраняла их в каталоге.

В «Административной панели» появилась роль «Аудитор информационной безопасности»: сотрудник в этой роли может контролировать настройки системы без возможности их менять. Новая роль поможет выявлять операционные риски и неоптимальные настройки, предотвращать утечки данных и реализовывать корпоративные политики безопасности.

В «Календаре» реализован ряд обновлений для удобного планирования. Теперь пользователи могут скачивать вложения из формы события — как по отдельности, так и все сразу, без перехода в «Диск». В веб-версии появилась возможность распечатать недельное расписание в виде списка с названием, временем и местом встреч. Участники встречи смогут предлагать альтернативное время события, выбирая удобный диапазон и перемещая событие в него. При переносе можно указать причину в комментарии. Функция доступна в веб-версии и приложении VK Teams для ПК.

В форме события появились подсказки о пересечении с другими встречами, а не подтвержденные события автоматически отображаются как занятое время.

В «Диске» появилась функция защиты доступа к файлам и папкам с помощью пароля. Администратор может сделать обязательной установку пароля для внешних ссылок. У владельца файла или папки есть возможность гибко задать настройки: разрешить или запретить редактирование и скачивание, дать доступ только коллегам или всем, у кого есть ссылка, ограничить доступ по времени или количеству скачиваний, а также установить пароль. Отправитель может редактировать настройки, возобновлять доступ или удалять пароль.

«По данным наших исследований, количество компаний в России, которые используют решения на собственных серверах, в ближайшие два-три года продолжит расти. Важнейшие факторы при выборе корпоративного ПО — усиленный контроль данных, защита от утечек и соответствие требованиям законодательства о хранении информации. Мы в VK Tech уделяем большое внимание вопросам информационной безопасности как наших облачных сервисов, так и ПО для локальной инфраструктуры компаний. В обновленной версии VK WorkSpace мы усилили парольные политики, добавили возможности для эффективного аудита информационной безопасности, защиты конфиденциальных сведений и эффективного управления пользователями», — сказал Петр Щеглов, директор продукта VK WorkSpace.