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Модульбанк запустил бухгалтерию для продавцов на маркетплейсах на УСН с НДС

Модульбанк запустил бухгалтерский тариф для продавцов на маркетплейсах, которые работают на УСН с НДС.

«С 2024 г. предприниматели на УСН с НДС, чей доход превышает 60 млн руб., сталкиваются с новыми бюрократическими требованиями: выставление счетов-фактур по каждой сделке, строгий учет документов, сдача отчетов 4 раза в год», – сказала Екатерина Мартыненко, управляющий директор Модульбанка, генеральный директор «Модульбухгалтерии».

Тариф «УСН НДС» от «Модульбухгалтерии» решает задачу перехода на новые правила без лишней головной боли. Эксперты банка возьмут на себя все нюансы бухгалтерии и налогового учета с НДС: бухгалтерский и налоговый учет, включая формирование первичных документов и счетов-фактур и расчет налога, автоматизацию документооборота и работу в ЭДО, учет в выделенной базе «», общение с налоговой, сопровождение камеральных проверок, ответы на требования. Также тариф включает поддержку предпринимателя по бухгалтерским вопросам в чате банка или в Telegram.

Стоимость подключения к тарифу «УСН НДС» – от 17,5тыс. руб. в месяц.

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