В России появилась реклама в Telegram-ботах с автомаркировкой и оплатой за доставку сообщения

Реклама в Telegram выходит за пределы каналов и чатов: платформа Telega.in представила новый функционал для размещения маркированной рекламы в Telegram-ботах с измеримой эффективностью. Рекламодатели смогут оплачивать только доставленные пользователям сообщения, получать подробную аналитику и снижать стоимость просмотра: в среднем в 2,5-3 раза по сравнению с ценами на размещение в Telegram-каналах. Благодаря низкому CPV на фоне общей медиаинфляции и быстрому росту аудитории ботов, новый рекламный инвентарь ускорит темпы роста рынка Telegram-рекламы и может перераспределить бюджеты между форматами, сделав инвестиции в рекламу в Telegram еще более привлекательными для рекламодателей. Об этом CNews сообщили представители Telega.in.

Автоматизация нативной рекламы в каналах, чатах и ботах

Платформа Telega.in – один из игроков рынка автоматизации нативной рекламы в Telegram-каналах. С 2017 г. с помощью сервиса реализовано более двух млн рекламных кампаний, пользовательская база превышает 600 тыс. человек, партнерами платформы являются более 21 тыс. проверенных Telegram-каналов и чатов. В 2021 году Telega.in первой на рынке предложила рекламодателям протестировать функционал рекламы в Telegram-ботах. Сервис активно развивался и пользовался спросом: менее чем за год в каталог платформы добавились 3,8 тыс. проверенных ботов, а объем рекламы оценивался в несколько десятков миллионов рублей. Одними из первых рекламу в ботах оценили рекламодатели в нишах e-commerce, EdTech, онлайн-сервисов, развлечений и финансовых продуктов. Однако с появлением новых требований законодательства об обязательной маркировке рекламы функционал продвижения в ботах был приостановлен. Компания сфокусировалась на технологической адаптации основного продукта – нативной рекламы в Telegram-каналах и чатах – к реалиям маркировки.

Перезапуск востребованного инструмента в реалиях маркировки

В 2025 г. платформа приняла решение перезапустить востребованный ранее функционал рекламы в ботах. Обновленный продукт включает встроенную автоматическую маркировку, собственную систему рассылки сообщений, аналитику по каждому рекламному касанию (включая опцию встроенных utm-меток и сбор кликов через собственный трекер). Важное преимущество такой рекламы: оплата по факту доставки уведомления пользователю бота. Рекламный пост приходит в чат пользователя с ботом как личное сообщение с push-уведомлением. Он не теряется в ленте и точно попадает в поле зрения, повышая вовлеченность. При этом пост остаётся на виду и его трудно не заметить. Сообщение не удаляется из бота и держится в «топе» до момента отправки следующей рассылки, что обеспечивает его максимальную видимость и долгосрочный охват. В среднем стоимость доставки одного сообщения составляет 0,35 руб., что в два–три раза дешевле CPV (cost per view) в Telegram-каналах (по данным Telega.in, от 0,9 до трех руб. – в зависимости от тематики).

Основные сегменты Telegram-ботов, через которые сегодня размещается реклама

Развлечения и контент — боты для скачивания медиа, поиска музыки, фильмов и сериалов. Подходят для рекламы e-commerce, онлайн-сервисов, игр, кинотеатров и EdTech-продуктов.

Коммуникации и знакомства — чаты для общения, дейтинга и анонимных переписок. Релевантны для брендов из сфер дейтинга, FMCG и сервисов для общения.

Инструменты и утилиты — боты-администраторы чатов, уведомления, переводчики, генераторы контента. Эффективны для продвижения ИT-продуктов, b2b SaaS и образовательных решений.

Финансы и бизнес — боты с курсами валют, банковские, инвестиционные. Аудитория — платежеспособная, подходит для рекламы финансовых сервисов, инвестиций и недвижимости.

E-commerce и сервисы — боты для заказов еды, такси, агрегаторы скидок, трекеры посылок. Подходят для продвижения товаров, онлайн-сервисов и логистических решений.

Рекламодатель может таргетировать размещение на нужные тематики, а система отслеживает всю воронку от доставки до действия пользователя (перехода, регистрации, подписки и т.д.) при корректной настройке меток. Пользователям доступны гибкие настройки: кастомизация сообщений (до 3,5 тыс. символов, с возможностью добавить изображения и видео), опция запуска по расписанию и отслеживания всех ключевых метрик.

Масштаб и перспективы российского сегмента Telegram-ботов

По экспертным оценкам, в мире Telegram-ботами ежемесячно пользуются 400 млн человек . Из них не менее 10% приходится на русскоязычный сегмент: 35-40 млн пользователей. Это около половины всей аудитории мессенджера в России. По данным Mediascope, в январе 2025 года аудитория Telegram составила 90,6 млн пользователей. Одновременно мессенджер входит в топ-5 наиболее охватных интернет-ресурсов и лидирует как самое скачиваемое приложение в сторах.

Учитывая стабильный рост популярности Telegram и позиции одной из основных коммуникационных площадок в России, а также перераспределение рекламных бюджетов в пользу мессенджера в связи с запретом рекламы в нежелательных соцсетях с первого сентября, в Telega.in прогнозируют рост объемов рынка рекламы в ботах до 700 млн по итогам 2025 г. и более одного млрд рублей в 2026 г. Новый рекламный инвентарь может ускорить и общие темпы роста нативной рекламы в Telegram.