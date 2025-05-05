«МегаФон»: накануне майских праздников вырос интерес россиян к спорту, походному туризму и дачам

Россияне весной 2025 г. стали гораздо активнее и ближе к природе: товары для занятий спортом, походов и обустройства дачи в апреле 2025 г. покупают на маркетплейсах чаще, чем годом ранее. Рост спроса фиксируется и в сравнении с мартом 2025 г. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона» на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди спортивных направлений россияне особенно полюбили бег, ходьбу и велоспорт: спортивную обувь в апреле 2025 г. покупали на 63% чаще, чем в том же периоде 2024 г., а велосипеды и прочие товары для велоспорта — на 29%. При этом примечательно, что продажи спортивной обуви в марте 2025 г. были на 17% выше, чем в апреле 2025 г.

Туризм и отдых на природе тоже стали чаще привлекать жителей нашей страны: к примеру, на четверть выросли продажи год к году спальных мешков. Спрос на походные палатки в сравнении с 2024 г. не изменился, однако в сравнении с мартом 2025 г. в апреле 2025 г. заметен существенный подъем: интерес к палаткам, шатрам и тентам увеличился сразу на 86%.

А среди традиционно дачных товаров в почете у россиян оказались как атрибуты шашлыков на природе, так и все для сада и огорода: грили, мангалы и барбекю в 2025 г. покупают на 14% чаще, теплицы — на 28%, средства полива и водоснабжения — на 36%, а садовую технику — на целых 58%.

Интерес к товарам нарастает даже при том, что средняя стоимость некоторых из них выросла с начала года: к примеру, товары из категории «Велоспорт» стали дороже на 23%, а «Полив и водоснабжение» — на 38%. Мангалы, спортивная обувь и садовая техника сохранили тот же уровень цен, что и в 2025 г., а некоторые походные товары подешевели: палатки стали дешевле на 16%.

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