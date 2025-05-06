МТС AdTech и KonnektU запустили таргетинг в Telegram Ads на данных КХЛ

Рекламная вертикаль МТС и KonnektU в сотрудничестве с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) запустила таргетинг в Telegram Ads на основе сегментов обезличенных агрегированных данных любителей хоккея. Это первый прецедент на рекламном рынке, когда для монетизации данных КХЛ объединились сразу несколько партнеров: компания KonnektU выступает технологическим партнером и обеспечивает интеграцию с рекламными технологиями МТС AdTech, а компания Adwire отвечает за привлечение рекламодателей и масштабирование числа рекламных кампаний на данных КХЛ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Big Data КХЛ – источник first-party данных о спортивной аудитории. Включает в себя более 2 млн обезличенных профилей фанатов хоккея. Сегменты формируются на основе данных о регистрациях в базе КХЛ, транзакциях на сайте и в приложениях Лиги. При наличии запроса со стороны рекламодателя технологии МТС AdTech позволяют дополнительно обогащать обезличенные данные КХЛ рядом характеристик — таких как геотаргетинг на основе посещений матчей и отдельных стадионов, покупательское поведение, уровень вовлеченности в спортивные события, демографические, социальные и другие параметры. Благодаря сотрудничеству МТС AdTech, Adwire, KonnektU и КХЛ у рекламодателей появляется возможность сформировать набор узких сегментов целевой аудитории, таргетинг на которые будет эффективен для целей как брендформанс-, так и перфоманс-кампаний.

«Telegram удерживает лидерские позиции на рынке цифровой рекламы. Сегодня рекламодатели заинтересованы в максимальной эффективности рекламных кампаний на всех этапах воронки продаж. Запуск таргетинга на данных КХЛ — еще один шаг в сторону более точных и результативных решений в портфеле МТС AdTech. Особенность данных КХЛ заключается в их глубине и качестве: это один из крупнейших массивов данных в спортивной индустрии, включающий поведенческие и транзакционные характеристики хоккейных болельщиков. Это позволяет создавать высоко релевантные сегменты для персонализированных коммуникаций. Сотрудничество с КХЛ открывает новые возможности для брендов из различных отраслей — от FMCG и автопроизводителей до HoReCa и QSR — в создании более точных и эффективных рекламных кампаний», — отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

«Для нас как для Лиги крайне важно не только развивать хоккей, но и создавать инновационные инструменты для партнеров. Запуск таргетинга на основе обезличенных данных КХЛ является уникальной возможностью монетизировать наш цифровой актив. База болельщиков КХЛ содержит не просто массив информации, а глубокое понимание аудитории. Это решение позволяет брендам выстраивать целевые сегменты, повышая эффективность рекламных кампаний», – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

KonnektU и Adwire в сотрудничестве с МТС AdTech реализовали решение по монетизации данных клиента — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сотрудничество предоставляет КХЛ инструменты для управления и монетизации данных, повышая их коммерческую ценность и стратегическую значимость.

Клиенты МТС AdTech могут использовать новые возможности таргетинга на данных КХЛ в Маркетологе PRO – цифровой рекламной платформе для крупного бизнеса и агентств.