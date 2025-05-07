«МегаФон»: иркутские старшеклассники заинтересовались творческими профессиями

Абитуриенты из Иркутской области активно присматриваются к поступлению в творческие вузы. Аналитики «МегаФона» посчитали, что с начала 2025 г. абоненты Приангарья увеличили трафик на сайты этих учебных заведений в разных регионах Сибири и Дальнего Востока в среднем на 39%. Фаворитом в 2025 г. стал местный филиал ВГИКа. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы 130 университетов и колледжей Сибири и Дальнего Востока. Выяснилось, что в 2025 г. абитуриенты Приангарья стали больше задумываться над поступлением в творческие учебные заведения. Так, местный филиал ВГИКа является самым популярным у иркутян с точки зрения посещаемости, рост трафика на портал вуза вырос на 21%

Среди других творческих учреждений наибольший рост интереса у иркутян продемонстрировал Арктический государственный институт культуры и искусств в Якутии, чей сайт стал собирать в 5,5 раз больше посетителей. Также значительно больше внимания выпускники школ стали уделять институту культуры в Улан-Удэ, новосибирскому университету архитектуры дизайна и искусств имени Крячкова и Дальневосточному институту искусств во Владивостоке.

В то же время жители Иркутской области присматриваются именно к высшему творческому образованию, а не средне специальному. Сибирские и дальневосточные колледжи по этому направлению потеряли в трафике 29%. Однако есть и учреждения, которые показывают рост. Например, Якутский колледж культуры и искусств имени А.Д. Макаровой увеличил спрос почти в пять раз.

В 2025 г., помимо ВГИКа, еще одно высшее учебное заведение из Иркутской области увеличило интерес у местных старшеклассников и их родителей. Это медицинский университет, показавший прирост трафика на 57%. Рассматривать обучение в остальных родных учреждениях абоненты стали на треть меньше.

Если говорить о вузах Сибири и Дальнего Востока, то максимальную активность абоненты из Приангарья проявляют на сайтах Якутского института водного транспорта (трафик вырос более чем в восемь раз), Владивостокского филиала Российской таможенной академии (почти в пять раз) и Амурского госуниверситета (в три раза).

Аналитики отмечают, что в 2025 г. старшеклассники со всей страны на 3% чаще стали изучать вопрос получения образования в Приангарье. Учиться здесь больше остальных задумываются будущие студенты из Красноярского и Забайкальского краев, Бурятии, Якутии и Магаданской области. Самыми популярными вузами у иногородних остаются Байкальский и Иркутский государственные университеты.