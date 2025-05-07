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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на горнолыжном курорте в Чечне

Гостям курорта «Ведучи» в Итум-Калинском районе республики стало удобнее пользоваться мобильным интернетом как у подножия гор, так и на снежных склонах. Абоненты «МегаФона» могут оценить скорость до 100 Мбит/с даже в моменты пиковой нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным аналитиков «МегаФона», интерес к горному отдыху не утихает даже весной. Прокатиться на конях по цветущему Аргунскому ущелью, поплавать в бассейнах и увидеть строительство самой длинной в мире канатной дороги хотят на 43% больше россиян, чем в 2024 г. Об этом свидетельствует статистика заходов пользователей на сайты, посвященные курорту и предлагающие туры на север региона.

Модернизация и расширение телеком-инфраструктуры здесь позволили активировать дополнительный высокочастотный слой LTE. Благодаря этому скорость в гаджетах абонентов увеличилась на 10% и составляет сейчас до 100 Мбит/с. Этого хватит, чтобы за час выложить в социальные сети около 4500 фотографий с терренкуров и смотровых площадок в «Ведучи».

«Чтобы абоненты всегда могли связаться с близкими, а при необходимости и с экстренными службами, наши инженеры запустили дополнительные объекты телеком-инфраструктуры и модернизировали существующие. Изменения охватили не только горнолыжные трассы, но и торговые точки, культурные и религиозные учреждения. На базовых станциях задействован LTE-2100 — диапазон частот, который эффективен для расширения емкости сети», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

Мобильный интернет оператора в 2025 г. стал быстрее и на других курортах Чеченской Республики — в санаториях Серноводского района, у озера Кезеной-Ам. Всего с начала 2025 г. оператор модернизировал и установил в регионе более 200 объектов телеком-инфраструктуры.

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