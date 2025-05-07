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Минцифры: начался приём заявок на подтверждение ИТ-аккредитации

Минцифры сообщило о том, что с 7 мая по 1 июня на «Госуслугах» открыта форма для подачи заявления на подтверждение ИТ-аккредитации. Министерство напоминает основные правила.

До подачи заявления: убедитесь, что согласие на раскрытие налоговой тайны актуально, или подайте его в ФНС, указав код 20009. Отсутствие согласия приведёт к лишению аккредитации; обновите информацию об ИТ-деятельности на официальном сайте компании; проверьте, чтобы уровень средней зарплаты в компании соответствовал или превышал средний по региону или стране. На Госуслугах доступен калькулятор для проверки данных для аккредитации. В случае ошибок в расчёте страховых взносов можно подать уточнённые данные в налоговую; даже если организация не обязана подавать заявление на проверку аккредитации, всё равно необходимо отправить согласие на раскрытие налоговой тайны.

Что нужно указать в заявлении: долю доходов от ИТ-деятельности, она должна составлять более 30%; ссылку на официальный сайт компании на русском языке; для правообладателей ПО — наименование и номер продукта в реестре российского ПО, а также доход от его реализации.

Кому не нужно подавать заявление: компаниям, зарегистрированным в 2025 г.; организациям, которые подали заявление и получили аккредитацию после 25 апреля 2025 г.; компаниям, использующим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2025 г.

Правообладатели продуктов из реестра российского ПО не обязаны подтверждать уровень заработной платы.

Процесс проверки заявлений будет завершён 1 июля. Минцифры направит итоговое решение до 21 июля. Тем, кто не подал согласие, или подал с ошибками, Минцифры уже направило уведомление на «Госуслугах».

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