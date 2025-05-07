Рынок труда в ИТ: кризис или преувеличение?

С конца 2024 г. ИТ-рынок замедлил динамику роста. Вслед за приостановкой инвестиций стагнация уже четвертый месяц проявляется и на кадровом рынке. По данным совместного исследования hh.ru и кадрового агентства ГК Selecty, за март 2025 г. в целом по рынку было открыто на 17% меньше вакансий, чем год назад, а количество предложений для ИТ-специалистов снизилось на 20 %. Две трети сотрудников не боятся сокращений (73%), но еще больше специалистов уверены, что найти новую работу в ИТ — сложно (78%). Разбираемся, как противоречивые настроения влияют на реальную ситуацию в отрасли. Об этом CNews сообщили представители Selecty.

Причина 1. Сокращения — это капля в море

Несмотря на уменьшение объемов ИТ-вакансий и рост количества активных резюме (+26 %), реальный дефицит кадров в российском ИТ-секторе по-прежнему сохраняется. По данным Министерства труда и социальной защиты России, стране требуются около 100 тыс. разработчиков программного обеспечения и 40 тыс. ИТ-специалистов по базам данных и сетям.

«К началу 2025 г. ситуация с потребностями в отрасли драматически не поменялась. Пусть из-за точечных сокращений на рынке снова оказалось около 15 тыс. сотрудников, но для отрасли это крайне небольшая цифра», — сказала Ксения Шереметьева, операционный директор группы компаний Selecty. Так, по данным hh.ru в середине 2024 г., в среднем один соискатель из ИТ-сферы без опыта работы получал 1,7 приглашения на вакансии в месяц, с опытом до одного года — 2,2 приглашения, с опытом от года до трех лет — уже 2,7, а с опытом от трех до шести лет — 2,8 приглашения на вакансии.

Причина 2. «Меня не сократят, я эффективный»

Особенность текущей оптимизации ИТ-персонала в России заключается в том, что она связана с завершением проектов. О системных сокращениях команд говорить не приходится, хотя подобные случаи есть. Часть компаний оптимизирует те кадры, которые с избытком наняли в период взрывного роста. По оценкам Selecty, менеджеры часто «перезакладывались», нанимая на 15%–30% больше сотрудников, учитывая колоссальную конкуренцию среди участников рынка, экспоненциальный рост в отдельных проектах и возможные форс-мажоры.

Сейчас работодатели начали переход к модели осознанного роста. «Стагнация рынка — подходящий момент, чтобы скорректировать цели, а значит, и сделать более эффективной команду, которая будет их достигать. Ведущие технологические компании, включая Microsoft Amazon, Netflix, Uber (а вслед за ними и локальный бизнес), внедрили системы оценки персонала, чтобы лучше понимать, какие сотрудники и компетенции действительно важны для компании. Системы OKR (Objectives and Key Results), модели оценки на 360 и KPI (Key Performance Indicators), а также другие методы позволяют компании основываться на цифрах, принимая кадровые решения», — сказала Ксения Шереметьева.

Но такой подход помогает большинству квалифицированных специалистов чувствовать себя вполне уверенно в компании, под угрозой, как правило, сотрудники, которых проще заменить. Им же сложнее найти новое место, ведь компании стремятся к точечному подбору специалистов, которые действительно создают ценность. Skill-based-подход, то есть подбор с опорой на реальные навыки, на то, что кандидат действительно умеет, стремительно набирает популярность и в российских компаниях. Показательно, что интерес к этому проявляют и соискатели: так, на hh.ru сегодня доступны для оценки более 20 цифровых навыков — и тестирование прошли уже 2,75 млн человек, из них 770 тыс. — это ИТ-специалисты.

Причина 3. Опытные специалисты заранее найдут себе место под солнцем

«Согласно опросу на нашем портале, 68% ИТ-специалистов, которые находятся в поисках работы, покинули предыдущее место работы по собственному желанию, в том числе из-за личной неудовлетворенности уровнем зарплаты, из-за сложной атмосферы в коллективе или трудностей с руководством. Можно расценивать эти цифры как показатель настроений соискателей, которые уверены в своей востребованности и не боятся выйти на рынок труда», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, и ссылается на данные исследования, согласно которому в 2025 г. 73 % ИТ-компаний намерены увеличить штат (в среднем по рынку доля чуть ниже — 55%).

«По нашей статистике, более 75 % разработчиков, аналитиков и других ИТ-специалистов в 2022-2024 гг. мы устраивали в новые команды в среднем в течение 1,5 месяцев. Сейчас, у специалистов даже из востребованного направления поиск работы может занять намного больше времени — от трех месяцев и более», — сказала Ксения Шереметьева.

Как отмечают HR-специалисты, искусственный интеллект диктует свои условия рынку, но говорить о том, что он угрожает человеку, очень рано. Конечно, он начинает заменять начинающих разработчиков на уровне рутинных задач. В итоге для их решения требуется все меньше людей, а у работодателя на новый уровень выходит интерес к оценке компетенций персонала. Но, с другой стороны, все больше ИТ-профессионалов, среди которых разработчики, специалисты по безопасности и по работе с данными, перетекают в ИИ-сферу и находят новое применение своим навыкам.

«По данным, которые ранее показал наш опрос, 58% российских компаний пока не намерены заменять часть сотрудников искусственным интеллектом. Но в более длительной перспективе такое вполне возможно, причем в первую очередь технологии нацелены на автоматизацию и оптимизацию интеллектуального труда высококвалифицированных специалистов», — сказала Мария Игнатова.

Тренд уже демонстрируют некоторые зарубежные игроки, например компания Saleforce. Лидер на рынке CRM-систем уже уволил семь тыс. сотрудников в 2023 г. и, по словам источника в Bloomberg, планирует еще один раунд сокращений на одну тыс. человек в 2025 г. Параллельно с этим компания активно нанимает сотрудников в отдел продаж, чтобы продвигать собственные ИИ-продукты.

Сегодня эксперты рынка не исключают рост ИТ-отрасли, хотя ключевая ставка и возможное возвращение иностранных компаний заставляют многих давать противоречивые прогнозы. В этих условиях кадровый ИТ-рынок демонстрирует тренд на «уверенную оптимизацию»: вместо агрессивного увеличения штата — тщательная оценка компетенций, вместо резкого повышения зарплат — планомерная индексация. В целом по рынку зарплаты растут, хотя уже не так динамично. Рост, по оценкам ГК Selecty, в среднем составляет 5%–10%, а в ключевых точках карьеры — 15%–20%. А значит, несмотря на то что никто из ИТ-специалистов на 100% не застрахован от увольнений, ситуация на кадровом рынке для опытных кандидатов остается благоприятной.