В2В-покупки переезжают в онлайн: спрос юрлиц на автотовары на Ozon вырос в два раза

Автосервисы, автопарки, логистические операторы и другие компании все чаще выбирают маркетплейсы для закупок. В2В-сегмент переходит в онлайн: в I квартале 2025 г. оборот и количество заказов на Ozon выросли в два раза год к году. Быстрее всех увеличивался спрос в категории «Шины для коммерческого транспорта» — в 15 раз. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В2В-клиенты чаще всего покупали на Ozon шины и диски (+147% GMV), за ними следуют автозапчасти (+124%), где наибольшим спросом пользовались фары, фонари, подшипники и воздушные отопители. Рост в сегменте масел и автохимии составил 80% — в основном за счет моторных масел и специализированных смазок.

В конце 2024 г. Ozon усилил контроль качества в категории моторных масел, что особенно важно для автосервисов и станций техобслуживания. Маркетплейс проверяет цепочки поставок и документы, подтверждающие подлинность товаров: например, таможенные декларации, паспорта качества, сертификаты соответствия. Если продавец не может подтвердить качество и оригинальность продукции, на площадке она не размещается.

«Рост B2В-сегмента повторяет общую динамику развития категории – в 2024 г. оборот автотоваров на Ozon увеличились более чем в два раза. Драйверами стали продажи шин для авто и мототехники (+198%), запчастей для двигателей (+156%) и компонентов тормозной системы (+152%). Благодаря работе с крупными дистрибьюторами и участниками закупочных союзов ассортимент товаров на площадке вырос в 1,3 раза, что тоже повлияло на рост спроса», — отметил Алексей Махмудов, руководитель «Ozon Авто».

Рост спроса от бизнес-клиентов также обусловлен развитием продукта для корпоративных пользователей – компания работает как с индивидуальными предпринимателями, так и с крупными организациями. В2В-витрина Ozon позволяет выйти на сделку через систему электронного документооборота, оформить возврат НДС, купить товары со скидкой до 30% при оплате Ozon-счетом.

Регионы растут быстрее столицы: рост В2В-продаж за пределами Москвы составил 103%, тогда как мегаполис показал +70%. Среди наиболее активных регионов выделяются Юг России с ростом на 113%, Урал (+104%) и Поволжье (+98%). Особенно впечатляющие результаты показали Дальний Восток (+287%), Якутия (+193%) и Калининградская область (+178%). В малых городах широкая сеть и развитые возможности доставки компенсируют недостаток местных оптовых поставщиков.