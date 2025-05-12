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В сервисах Mail стал доступен новый тариф

В линейке тарифов «Почты» и «Облака Mail» стал доступен новый тариф «Семейный». Он позволяет добавлять в подписку до 4 пользователей и использовать 1 ТБ облачного пространства для общих дел. При создании семьи у владельца и ее членов появится возможность создавать общие папки и альбомы в разделе «Семья» и пользоваться всем доступным местом в облаке. К папкам не потребуется открывать доступ — они станут доступны всем участникам подписки, а личные файлы останутся приватными. Также всем участникам доступна безлимитная автозагрузка — загрузка фото и видео со смартфона, которые не занимают место в облаке.

«В нашем сервисе очень много семейных пользователей и нам важно отвечать их потребностям. С тестовым запуском семейной подписки мы сделали облачный сервис ещё удобнее и практичнее для повседневного использования. Теперь каждый член семьи получит индивидуальный доступ со своим пространством, а владелец — простое управление подпиской и возможность легко добавлять новых участников. Встроенные функции совместного доступа, общих альбомов и безлимитная автозагрузка помогут всей семье пользоваться облаком без лишних настроек и сложностей. Мы стремимся создавать решения, которые делают жизнь лучше — и семейная подписка именно об этом», — сказал руководитель продуктового направления «Почты» и «Облака» Mail Сергей Прокудин.

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