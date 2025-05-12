«Яндекс Афиша» начала страховать билеты

«Яндекс Афиша» объявила о запуске «Гарантии возврата» — нового страхового сервиса на рынке развлечений в России. Такой функционал распространен у мировых лидеров продажи билетов, отмечают в «Яндексе». Теперь станет еще меньше барьеров: новая страховая услуга «Яндекс Афиши» компенсирует полную стоимость билета на развлекательные мероприятия, включая сервисный сбор.

«Это первый подобный страховой продукт на российском рынке развлечений, который гарантирует новый способ посещать театр, концерты или выставки — без риска потерять настроение и время, если что-то пойдёт не так. Мы стремимся развивать рынок развлечений и убирать препятствия, которые мешают людям хорошо проводить время. По нашим наблюдениям, один из главных страхов в том, что не получится попасть на мероприятие или будут потеряны деньги, если планы изменились. Мы решили эту проблему с помощью страхования билетов. Теперь можно не волноваться, даже если что-то пошло не так в последний момент. По тому, как часто люди просят вернуть билеты, мы видим, что такая услуга будет очень востребована во многих российских городах», — отметил Данил Гребенев, руководитель «Яндекс Афиши».

По данным «Яндекс Афиши», 59% покупателей билетов подают заявки на возврат за 10 дней или меньше до начала события. Обычно в таких ситуациях, согласно стандартным условиям покупки, они получают лишь часть потраченной суммы. Почти половина из них обращаются за возвратом за три дня и меньше — именно в этот период чаще всего происходят изменения в планах. Сложившаяся в России практика гарантирует покупателю возврат до 50% от суммы, если до события осталось меньше 10 дней, а если 5 дней — до 30%.

Страхование билетов в «Яндекс Афише» распространяется на большинство событий и остается активным до официального времени начала мероприятия. Страхование билетов можно подключить в процессе оформления заказа, а если покупатель решит не посещать событие, он может оформить возврат в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Афиши». Причина не имеет значения: поменялся рабочий график, появились неотложные дела или просто изменились планы. Заявку можно оформить за несколько минут, а деньги возвращаются на карту, с которой была произведена оплата, в течение нескольких рабочих дней. Сроки перечисления средств зависят от условий банка, выпустившего карту.

Услуга уже доступна для части пользователей и мероприятий, до конца лета число аудитории достигнет 50%, позднее «Гарантия возврата» станет доступна всем пользователям «Яндекс Афиши».