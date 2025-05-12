CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Афиша» начала страховать билеты

«Яндекс Афиша» объявила о запуске «Гарантии возврата» — нового страхового сервиса на рынке развлечений в России. Такой функционал распространен у мировых лидеров продажи билетов, отмечают в «Яндексе». Теперь станет еще меньше барьеров: новая страховая услуга «Яндекс Афиши» компенсирует полную стоимость билета на развлекательные мероприятия, включая сервисный сбор.

«Это первый подобный страховой продукт на российском рынке развлечений, который гарантирует новый способ посещать театр, концерты или выставки — без риска потерять настроение и время, если что-то пойдёт не так. Мы стремимся развивать рынок развлечений и убирать препятствия, которые мешают людям хорошо проводить время. По нашим наблюдениям, один из главных страхов в том, что не получится попасть на мероприятие или будут потеряны деньги, если планы изменились. Мы решили эту проблему с помощью страхования билетов. Теперь можно не волноваться, даже если что-то пошло не так в последний момент. По тому, как часто люди просят вернуть билеты, мы видим, что такая услуга будет очень востребована во многих российских городах», — отметил Данил Гребенев, руководитель «Яндекс Афиши».

По данным «Яндекс Афиши», 59% покупателей билетов подают заявки на возврат за 10 дней или меньше до начала события. Обычно в таких ситуациях, согласно стандартным условиям покупки, они получают лишь часть потраченной суммы. Почти половина из них обращаются за возвратом за три дня и меньше — именно в этот период чаще всего происходят изменения в планах. Сложившаяся в России практика гарантирует покупателю возврат до 50% от суммы, если до события осталось меньше 10 дней, а если 5 дней — до 30%.

Страхование билетов в «Яндекс Афише» распространяется на большинство событий и остается активным до официального времени начала мероприятия. Страхование билетов можно подключить в процессе оформления заказа, а если покупатель решит не посещать событие, он может оформить возврат в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Афиши». Причина не имеет значения: поменялся рабочий график, появились неотложные дела или просто изменились планы. Заявку можно оформить за несколько минут, а деньги возвращаются на карту, с которой была произведена оплата, в течение нескольких рабочих дней. Сроки перечисления средств зависят от условий банка, выпустившего карту.

Услуга уже доступна для части пользователей и мероприятий, до конца лета число аудитории достигнет 50%, позднее «Гарантия возврата» станет доступна всем пользователям «Яндекс Афиши».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главу американского Управления по авторским правам уволили через два дня после заявления, что ИИ недопустимо обучать на данных, защищенных копирайтом

Россияне под ударом. В интернете появился новый способ кражи данных для опустошения банковских счетов

Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft

Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025

ИТ-стартап сына Газманова задолжал десятки миллионов по налогам

Силовики назвали пять главных схем кражи аккаунтов на «Госуслугах»

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153