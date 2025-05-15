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«Рег.ру» зафиксировал всплеск интереса к запуску сайтов в сфере услуг

Российская технологическая компания «Рег.ру» провела опрос среди своих клиентов. В исследовании приняло участие более 4,2 тыс. владельцев сайтов. Самый высокий спрос на запуск сайтов среди предпринимателей — их 43%. В более половины случаев (69%) сфера деятельности предпринимателя — это оказание услуг, еще 18% — торговля и производство. Остальные участники опроса — 15% фрилансеры, а 9% представляют интересы компаний, где работают по найму. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Половина предпринимателей имеет устойчивый бизнес, а треть только придумали идею. Согласно данным исследования, большинство (72%) новых и текущих клиентов «Рег.ру» зарегистрировали домен как первый шаг для запуска сайта и дальнейшего его продвижения. Из них 46% хотят зафиксировать только начальную идею и название продукта, а 26% — уже название компании.

«Сайт для предпринимателей — это обязательный атрибут и визитная карточка для продвижения услуг и продуктов в Сети. Сейчас мы видим повышенный спрос среди аудитории и готовы предложить все самые необходимые технологические сервисы: от регистрации домена до готовых решений “под ключ”. Наша задача — сделать старт в интернете максимально простым и быстрым, чтобы каждый мог сосредоточиться на развитии своего проекта», — сказал Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.ру».

Каждый десятый опрошенный намерен сделать сайт «под ключ». Наиболее востребованный формат сайта — визитка, далее по популярности следует сайт с каталогом продукции для продвижения или под интернет-проект.

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