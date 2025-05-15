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В VK Tech выяснили, как бизнес пользуется онлайн-документами в 2025 году

В VK Tech проанализировали, как российские компании используют онлайн-документы в повседневной работе. Согласно исследованию, ключевым рабочим инструментом для B2B-сектора являются таблицы, а о презентациях чаще вспоминают в конце месяца. Об этом CNews сообщили представители VK.

Эксперты проанализировали, как пользователи платформы VK WorkSpace, которая объединяет инструменты для совместной работы команд, взаимодействуют с документами. В 2024 г. на «Документы VK WorkSpace» перешли более 600 команд, в крупнейшей миграции было 4 млн файлов и более 70 ТБ данных.

Около трети аудитории сервиса онлайн-документов пользуется им ежедневно, 70% файлов — это текстовые документы. При этом лишь 47% пользователей редактируют текстовые документы после создания.

Исследование показало, что в сегменте B2B пользователи чаще всего редактируют именно таблицы — это делали более половины (51%) сотрудников, которые пользовались возможностями редактирования. Таким образом, можно сделать вывод, что бизнес-процессы все чаще строятся на данных.

Презентации — самый стабильный формат: на их долю приходится 5% редактируемых файлов. Как правило, их активно редактируют сразу после создания и не обновляют в дальнейшем. Интересно, что в работе с презентациями наблюдается яркая периодичность: их используют в пять раз чаще в конце месяца и в начале квартала. Это связано с подготовкой отчетов по итогам месяца и с квартальным планированием.

По данным исследования VK Tech, редакторами документов в России пользуется 81% малого и микробизнеса, 87% представителей среднего бизнеса, 84% крупного бизнеса и 100% компаний уровня enterprise. Бизнесу важны гибкие настройки доступа к данным, возможность фильтровать документы в поиске и отслеживать изменения. Сектор СМБ выбирает простые и доступные решения для работы, средние и большие компании делают акцент на безопасности и функциональности решений, а также на репутации разработчика корпоративного ПО.

«По нашим данным, 34% отечественных компаний предпочитают платформы, которые объединяют все инструменты для взаимодействия сотрудников. На платформе VK WorkSpace доступны «Документы» на базе офисного пакета «Р7-Офис» — с момента, когда мы предоставили инструмент», — сказал директор по продуктам VK WorkSpace Петр Щеглов.

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