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«Яндекс Go» рассказал про спрос на такси и интерес к транспорту в Ночь музеев

В ночь с субботы на воскресенье, когда проходит Ночь музеев, количество заказов такси в Москве, Санкт-Петербурге и Казани может быть в два раза больше, чем в буднюю ночь, а в других городах-миллионниках на 30-40%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Водителей в эти часы тоже становится больше, но спрос все равно превышает число машин на линии. Во время резких скачков спроса может возникать повышающий коэффициент. Так, когда много людей одновременно заказывают такси после закрытия музеев и машин не хватает на все заказы, цены на поездки могут временно увеличиваться на 15-20%.

В Ночь музеев пассажиры не только заказывают такси, но и пользуются общественным транспортом, например, ночными автобусами. Так, в прошлую Ночь музеев количество пользователей в городах-миллионниках, строивших маршруты на общественном транспорте ночью, было на 22% больше, чем неделей ранее.

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