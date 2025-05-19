«Апгрейд» базовых станций повысил интернет-активность томичей

Абоненты «МегаФона» активно наращивают трафик в Томской области. Только за четыре месяца этого года он вырос на 13%. Чтобы справиться с растущей нагрузкой и сохранить высокое качество связи, «МегаФон» внедрил новые настройки на существующих базовых станциях, что позволило увеличить скорости передачи данных у абонентов и уменьшить перегрузки на сети за счет более эффективного распределения частот. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сейчас в Томской области более 72% владельцев «зеленых» SIM-карт имеют устройства с возможностью подключения к сетям четвертого поколения и выхода в интернет. Как показывает аналитика, за год их количество увеличилось на 5%. А вместе с ними увеличился и объем потребляемых онлайн-данных. С января по апрель в 2025 г. жители региона «прокачали» на 13% больше гигабайт мобильного трафика, чем за аналогичный период 2024 г.

Для поддержания высокого качества услуг связи, специалисты оператора регулярно и планомерно проводят целый комплекс работ, который позволяет увеличивать средние скорости передачи данных и сокращать время отклика сети. Несмотря на то, что модернизация имеет накопительный эффект, результат виден уже сейчас. Абоненты могли заметить, что на дисплеях гаджетов чаще горит значок 4G или LTE, после голосового вызова в сети 3G они быстрее возвращаются в сеть LTE.

Новые настройки сети сначала протестировали на небольшой территории. Когда же они показали эффективность, их внедрили в большинстве российских регионов. В Томской области изменения начали внедрять в 2024 г., и в начале 2025 г. инженеры продолжили работу.

«Для разгрузки телеком-инфраструктуры и увеличения емкости сети мы строим дополнительные базовые станции, увеличиваем число LTE-диапазонов на существующих, а также рассматриваем и применяем новые возможности оптимизации. Настройки сети, которые внедрили наши инженеры, позволяют с небольшими затратами и в сжатые сроки повысить эффективность и производительность оборудования. Постоянная работа над качеством связи позволяет «МегаФону» оставаться лидером по скорости мобильного интернета в регионе, что подтверждается данными международных экспертов Ookla. Так, в Томске медианная скорость скачивания в первом полугодии 2024 года составила более 42 Мбит⁄с. В области этот показатель превысил 35 Мбит⁄с. Это самые высокие результаты среди всех сотовых операторов, определенные на основе более 18 тысяч тестов абонентов», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.