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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала электронные транспортные накладные с сервисом «Заказы ATI.SU»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала функцию обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) с сервисом «Заказы ATI.SU», предназначенном для оформления грузоперевозок. Это позволит участникам процесса — грузоотправителям, перевозчикам, грузополучателям — интегрировать работу ЭТрН в процесс оформления грузоперевозки. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

ЭТрН является электронным аналогом бумажной транспортной накладной, которая подтверждает факт перевозки груза автомобильным транспортом. Участники грузоперевозки с 2023 г. могут использовать как бумажную, так и электронную версию этого документа. В ближайшие годы использование ЭТрН станет обязательным — Минтранс России готовит законодательную базу для перехода на безбумажный формат сопроводительных документов.

Сервис «Заказы ATI.SU» позволяет полностью автоматизировать процесс грузоперевозки — от согласования условий и подготовки документов до аналитики. Благодаря интеграции с сервисом электронного документооборота для грузоперевозок «АТИ-Доки» участники логистической цепочки в несколько кликов оформляют необходимые документы. Данные пользователей автоматически заполняются при создании нужных документов. Теперь в единый процесс оформления грузоперевозки встроена функция оформления электронной транспортной накладной (ЭТрН).

Сотрудник компании-грузоотправителя после оформления заявки в системе ЭДО «АТИ-Доки» формирует ЭТрН и подписывает ее квалифицированной электронной подписью (КЭП), после чего документ отправляется перевозчику в мобильное приложение «АТИ Водитель» и получателю груза. Перевозчик подтверждает загрузку и подписывает ЭТрН простой электронной подписью в приложении. После разгрузки стороны фиксируют факт приема-передачи груза.

На всех этапах работы с грузом ЭТрН хранится в системе ЭДО и по мере прохождения каждого этапа дополняется новыми данными — титулами с подписями участников. По факту каждого подписания обновленные данные автоматически передаются в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Все стороны процесса могут в любой момент получить доступ к документу.

«В ближайшее время ЭТрН станет обязательной, и наша экосистема уже сегодня готова к этим изменениям. Все участники рынка грузоперевозок могут воспользоваться нашим сервисом «АТИ-Доки» для оформления электронных сопроводительных документов. В нашей экосистеме ЭТрН интегрирована в процесс оформления грузоперевозки, то есть, в отличие от других операторов ЭДО, мы предлагаем не просто электронный документооборот, а комплексный подход в формате одного окна — от поиска партнеров и согласования условий до отправки закрывающих документов и аналитики проделанной работы», — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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