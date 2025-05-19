Markswebb разработал рекомендации для криптосервисов

Исследовательская группа Markswebb составила список рекомендаций для криптосервисов. На основе пользовательского сценария вывода TON в фиатные средства с помощью Telegram и биржи Bybit, исследователи советуют обращать внимание на прозрачность истории транзакций, отображение курсов валют, интерфейс с подсказками, P2P-процессы и навигацию. Об этом CNews сообщили представители Markswebb.

В апреле 2025 г. агентство Markswebb завершило сравнительный анализ получения криптовалюты в Telegram и зачисления средств на карту Wise. Исследователи рассмотрели два популярных сценария: через встроенный кошелек Telegram и через биржу Bybit с P2P-механикой. Несмотря на разницу в скорости и сложности, оба варианта требуют доработки. На этой основе Markswebb предлагает минимальный набор изменений, которые можно внедрить в интерфейсы сервисов без полной переработки их логики работы.

Во-первых, стоит сделать историю транзакций более понятной: отображать курс обмена, итоговую сумму в фиате и унифицировать уведомления от бота и чата. Это решает проблему путаницы при повторных проверках и усиливает прозрачность.

Во-вторых, поддержка мультивалютности и сортировка по балансу помогут пользователю быстрее ориентироваться в кошельке и снизят тревожность, особенно на фоне волатильности криптовалют.

Markswebb также советует встроить помощь прямо в интерфейс: от автоматических подсказок до встроенного FAQ и рекомендаций при вводе суммы или выборе адресата. Важно также заранее отображать комиссии и примерное время перевода, чтобы избежать ошибок и недоверия со стороны пользователей.

Особое внимание следует уделить P2P-маркету: поддержка дополнительных валют, фильтры по суммам и условиям сделок, понятные правила общения в чате — все это делает пользовательский путь быстрее и безопаснее.

«Если криптовалютные платформы действительно хотят стать удобными для массового пользователя, им нужно перестать проектировать интерфейсы для «своих» и начать конкурировать с UX банков и финтехов. Даже базовые улучшения, вроде видимой комиссии и сортировки валют, снижают отток и поднимают конверсию», – сказал сооснователь и генеральный директор Markswebb Алексей Скобелев.