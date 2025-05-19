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МТС подключила почти 500 домов Благовещенска к гигабитному интернету

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в столице Амурской области. Более 50 тыс. семей, проживающих в центральной части Благовещенска, получили доступ к гигабитному интернету и сервисам экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась в центральной части города, а также густонаселенных микрорайонах: втором и третьем, а также «Солнечный», «Подсолнухи» и «Тепличный». Скоростной домашний интернет заработал в жилых домах на улицах Зейская, Ленина, Амурская, Политехническая, Горького, Шимановского, Кузнечная, Игнатьевское шоссе, Воронкова, Василенко, Институтская, Студенческая и Тепличная.

Высокая пропускная способность домашней сети до 1 Гбит/с, что в 10 раз выше стандартной скорости, обеспечивает комфортный доступ в сеть на устройствах всех членов семьи, смотреть потоковое видео в Ultra HD качестве, загружать на облачные ресурсы видео и формировать фотоархивы, подключаться к игровым серверам в вечерние – пиковые часы нагрузки на сеть.\

«В Благовещенске ежегодно возводятся десятки многоквартирных жилых домов, появляются новые микрорайоны. Новоселы, заезжая в новую квартиру, подключают большое количество гаджетов и смарт-устройств, элементов умного дома, датчиков и камер видеонаблюдения. Такой объем устройств требует подключения к сети с высокими скоростными характеристиками, чтобы обеспечить работу всех устройств в сети без зависаний и задержек. Поэтому мы ведем работу по развитию фиксированной сети, чтобы благовещенцы и жители Амурской области могли выходить в интернет на комфортных интернет-скоростях для учебы, работы, игр и отдыха», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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