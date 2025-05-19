«СберКорус» представил обновленную версию сервиса «Сфера Перевозки»

Оператор электронного документооборота «СберКорус» представил обновления в сервисе для учета и автоматизации логистических процессов и обмена электронными документами «Сфера Перевозки». Новая версия продукта уже доступна для пользователей. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Новая версия направлена на улучшение работы сервиса и включает в себя важные обновления и соответствует последним регуляторным требованиям.

Регуляторные изменения

Добавлена строка 5А в УПД 5.03 – теперь в веб-интерфейсе сервиса пользователи могут формировать и отправлять контрагентам актуальную версию УПД.

Представлен обновленный формат электронной заказ-заявки – теперь в документе элемент «Сведения электронной доверенности» можно заполнять данными машиночитаемой доверенности (МЧД) согласно требованиям законодательства.

Нововведения для более удобной работы сервиса

Установлен лимит выдачи и использования уникальных идентификаторов документа (УИД) из пула ГИС ЭПД. Это обновление позволяет пользователям использовать идентификаторы в равном объеме в пределах лимитов – теперь УИД назначается только для тех документов, которые успешно прошли валидацию в системе. Для этого доработан функционал автоматического назначения УИД из пула ГИС ЭПД для электронных путевых листов (ЭПЛ) и электронных заказ-заявок.

Настроено получение всех титулов электронной транспортной накладной (ЭТрН) формата ГИС ЭПД (от титула №1 до титула №7) для новых грузополучателей в случае переадресовки. Это значит, что грузополучатель, подключенный к сервису интеграции, автоматически получает полный комплект документов, если он был переадресован на его имя.

Улучшение работы и исправление недочетов

Налажено корректное отображение титулов №3 и №4 транспортной накладной в мобильном приложении при переадресовке.

Установлен формат UTC для отображения даты и времени на формах просмотра «Запроса» в электронной транспортной накладной.

Формы и титулы электронного путевого листа приведены к общим стандартам и стилю компании.

«Текущие обновления сосредоточены на улучшении пользовательского опыта клиента – более удобную и устойчивую работу с электронными транспортными документами и устранение пробелов в работе сервиса, а также на регуляторные изменения, на которые критически важно оперативно реагировать в нашей отрасли», ― отметил коммерческий директор «СберКорус» Андрей Коченков.

«Сфера Перевозки» — это сервис для учета и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках и обмена перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Решение представляет собой мобильное приложение для водителя и личный кабинет грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет клиенту контролировать процесс доставки товара и перевести в электронный вид такие типы документов, как транспортная накладная, заказ-заявка, реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), путевой лист, экспедиторские расписки и поручения экспедитору. Также с помощью расширенного поиска можно найти нужный документ по его номеру и статусу, контрагенту и водителю, который везет груз или пассажиров. Интеграция сервиса возможна с любой учетной системой. При этом подписанный ЭП электронный документ является юридически значимым и может передаваться в ФНС и другие госорганы.