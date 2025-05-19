Сеть на Новотроицком водохранилище на Ставрополье подготовили к лету

Изменения оценили туристы, ежегодно приезжающие на местные базы отдыха. Специалисты «МегаФона» модернизировали и установили новое телеком-оборудование на побережье Новотроицкого водохранилища. После проведенных работ скорость мобильного интернета на пляжах выросла на 10% и достигла 90 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор установил в Солнечнодольске и прилегающих поселениях дополнительное оборудование, поддерживающее частотный диапазон LTE‑1800. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и значительно повысить скорость скачивания. Теперь абоненты могут загрузить за час до десяти фильмов или целый сезон сериала в формате Full HD.

«Больше 70% местных жителей уже активно готовятся к пляжному сезону: изучают сервисы бронирования, читают о разрешенных местах для купания, ищут прокаты водного транспорта. Чтобы отпуск проходил комфортно, а абоненты всегда оставались на связи и с доступом к скоростному мобильному интернету, техническая служба модернизировала телеком-оборудование не только на побережье, но и по дороге к водохранилищу как со стороны Ставрополя, так и Кавказских Минеральных Вод. Изменения дают возможность пользоваться навигатором и уже в пути бронировать базы отдыха», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

По данным оператора, Новотроицкое водохранилище входит в топ самых посещаемых локаций в регионе. Помимо местных жителей, сюда чаще всего приезжают из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Также в 2025 г. пляжным отдыхом на Ставрополье впервые заинтересовались жители Поволжья и Урала: сайты базы отдыха активно посещали абоненты из Ульяновской области и Пермского края.