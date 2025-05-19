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«Яндекс 360» подтвердил и расширил международный сертификат безопасности ISO

«Яндекс 360» получил для своих сервисов сертификат соответствия стандарту ISO/IEC 27001:2022, который подтверждает, что процессы безопасности в компании работают в соответствии с международными стандартами безопасности.

В 2025 г. «Яндекс 360» расширил список сервисов, которые прошли сертификацию, теперь это «Почта», «Диск», «Мессенджер», «Телемост» и «Календарь». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс 360 постоянно совершенствует системы безопасности своих сервисов, уделяя особое внимание защите пользовательских данных. Компания регулярно проводит внутренние аудиты безопасности, внедряет передовые технологии шифрования и использует многоуровневую систему защиты. Такой комплексный подход к безопасности позволяет компании обеспечивать надежную защиту данных пользователей и поддерживать высокий уровень доверия к своим сервисам», – сказал директор по безопасности «Яндекс 360» Игорь Вербицкий.

ISO/IEC 27001 – это международный стандарт управления информационной безопасностью, защиты конфиденциальности, целостности и доступности данных. Соответствие стандарту означает, что организация внедрила систему управления информационной безопасности, в которой соблюдены все лучшие практики и принципы, закрепленные в данном международном стандарте и применимом законодательстве. Система состоит более чем из 40 процессов, среди которых: повышение осведомленности сотрудников в области информационной безопасности; управление доступом; внедрение принципов безопасной разработки; эффективное управление событиями и безопасности; проведение регулярных внешних пентестов; управление уязвимостями, в том числе организация программы bug bounty — проверки сервисов и инфраструктуры компании сторонними специалистами по безопасности.

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