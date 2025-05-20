«Авито Путешествия»: за год россияне стали в 2,5 раза чаще посуточно останавливаться в избах

Предложение изб на рынке краткосрочной аренды России за год выросло в 2,2 раза, теремов — на 48%. Больше всего таких объектов представлено в Московской области, а самая доступная аренда подобного традиционного жилья — в Нижегородской области, Карелии, Саратовской области и Башкортостане.

В России растет интерес к «избингу»: люди стремятся ненадолго покинуть мегаполисы, чтобы отдохнуть в традиционном жилье. Для одних это способ прикоснуться к русской культуре и ремеслам, для других — устроить диджитал-детокс, для третьих — физически активно провести выходные, самостоятельно растапливать печь, убирать снег зимой и косить траву летом. За год спрос на посуточную аренду изб на «Авито Путешествиях» в целом по России вырос в 2,5 раза.

Вслед за спросом растет и предложение. Количество доступных для посуточной аренды изб в целом по стране год к году увеличилось в 2,2 раза. Больше всего таких объектов в апреле 2025 г. представлено в Московской (19% от всех изб), Самарской (доля: 15%) и Ленинградской областях (10%), Дагестане (6%), Краснодарском крае и Татарстане (по 4%), Псковской и Свердловской областях (по 3%).

Среди регионов, попавших в топ-15 по объему предложения, сильнее всего выбор изб год к году вырос в Самарской (в 14 раз), Саратовской (в 3,3 раза) и Московской областях (в 2,7 раза), Татарстане (в 2,4 раза), Свердловской (в 2,3 раза) и Ленинградской областях (в 2,2 раза). В целом по стране в таких объектах путешественники останавливаются на две ночи и вчетвером. Самые большие компании по статистике собираются в Дагестане (6 гостей), Ленинградской и Московской областях (по 5 гостей).

В среднем по России снять избу на сутки стоит 10150 руб. Самые доступные цены — в Нижегородской области (4860 руб. в сутки), Карелии (5440 руб.), Саратовской области (5500 руб.) и Башкортостане (6000 руб.). Дороже всего «избинг» обойдется путешественникам по Тверской области (14980 руб.), Дагестану (14330 руб.), Кемеровской (13280 руб.) и Московской областям (11730 руб.).

Предложение теремов в целом по стране в 25 раз меньше, чем изб. Тем не менее, выбор таких объектов на «Авито Путешествиях» вырос на 48% год к году. Семь и более теремов на платформе представлено в шести регионах — Московской, Тверской, Самарской, Костромской областях, Краснодарском крае и Республике Алтай. Посуточная аренда таких объектов в среднем по России стоит чуть дороже изб — 10800 руб. в сутки. В теремах обычно останавливаются на две ночи, а среднее количество гостей, по данным платформы, равняется шести.