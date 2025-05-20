«Авто.ру» запустил умную карту автодилеров

«Авто.ру» делает поиск выгодных предложений проще и нагляднее. Теперь при выборе нового автомобиля пользователи могут, не покидая сервис, увидеть на карте объявления от официальных дилеров. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Нововведение «Авто.ру» открывает для потребителей дополнительный сценарий выбора нового автомобиля, при котором они могут наглядно оценить наличие поблизости предложений от дилеров. При этом карта также позволяет увидеть в каких шоу-румах готовы предложить более низкую цену.

Доступ к карте предложений открывается в разделе новых автомобилей, в карточке выбранной модели, для этого необходимо нажать кнопку «Показать на карте». Пользователю откроется новый экран, на котором будет показана локация, цена, доступные скидки и рейтинг дилера (ИКС). Также после перехода есть возможность применить дополнительные фильтры поиска, чтобы убрать лишние объявления и увидеть, где в наличии есть автомобиль в нужной комплектации, техническом оснащении и цвете.

Добавление поиска предложений на карте стало результатом внутреннего исследования «Авто.ру», которое показало, что визуализация предложений на карте упрощает процесс, позволяя найти дилера рядом с домом или работой. Так почти половина россиян тратит на выбор нового автомобиля не больше одного месяца, а 90% укладываются в три. При этом значительная доля из них использует для поиска подходящего предложения онлайн-сервисы по покупке-продаже транспорта. Однако поиск подходящего по всем критериям объявления считается самой трудной частью процесса.