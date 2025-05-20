CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авто.ру» запустил умную карту автодилеров

«Авто.ру» делает поиск выгодных предложений проще и нагляднее. Теперь при выборе нового автомобиля пользователи могут, не покидая сервис, увидеть на карте объявления от официальных дилеров. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Нововведение «Авто.ру» открывает для потребителей дополнительный сценарий выбора нового автомобиля, при котором они могут наглядно оценить наличие поблизости предложений от дилеров. При этом карта также позволяет увидеть в каких шоу-румах готовы предложить более низкую цену.

Доступ к карте предложений открывается в разделе новых автомобилей, в карточке выбранной модели, для этого необходимо нажать кнопку «Показать на карте». Пользователю откроется новый экран, на котором будет показана локация, цена, доступные скидки и рейтинг дилера (ИКС). Также после перехода есть возможность применить дополнительные фильтры поиска, чтобы убрать лишние объявления и увидеть, где в наличии есть автомобиль в нужной комплектации, техническом оснащении и цвете.

avt1.jpg

Авто.ру
«Авто.ру» запустил умную карту автодилеров

Добавление поиска предложений на карте стало результатом внутреннего исследования «Авто.ру», которое показало, что визуализация предложений на карте упрощает процесс, позволяя найти дилера рядом с домом или работой. Так почти половина россиян тратит на выбор нового автомобиля не больше одного месяца, а 90% укладываются в три. При этом значительная доля из них использует для поиска подходящего предложения онлайн-сервисы по покупке-продаже транспорта. Однако поиск подходящего по всем критериям объявления считается самой трудной частью процесса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки

Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Wildberries отсудила 712 миллионов у экс-мужа основательницы компании

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153