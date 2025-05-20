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МТС обновила сеть LTE в малых деревнях и селах Красноярского края

МТС сообщает о модернизации сети LTE в шести малых населенных пунктах Красноярского края, в каждом из которых проживает менее 600 человек. Емкость и покрытие сети МТС усилилось в деревнях и селах Шушенского, Сухобузимского, Назаровского, Большемуртинского и Канского районов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование в поселках Алтан, Бузим и Зеленый Луг, селах Ельник и Верх-Казанка, а также в деревне Седельниково. В числе локаций, где удалось усилить интернет-скорости и покрытие, стали как жилые дома и магазины, так и социальные объекты — ФАПы, отделения почтовой связи, сельские библиотеки, школы и дома творчества.

Всего обновление сети МТС коснулось более 2000 жителей Красноярского края. Теперь сельчане смогут с большим комфортом смотреть фильмы в высоком качестве, вести прямые эфиры в соцсетях, а также использовать сервисы для онлайн-учебы, работы и покупок.

«Приоритетное направление компании в этом году — масштабная модернизацию сети МТС в Красноярском крае. В зоне нашего внимания находятся как крупные населенные пункты, туристические локации и транспортные артерии региона, так и малые деревни и села. По данным Красноярскстата, в крае сохранилось менее 1700 сельских населенных пунктов, из которых более 80% — это те деревни, села и поселки, где проживают менее 500 человек. Одна из важнейших задач для нас — сделать так, чтобы современные цифровые технологии были доступны каждому, независимо от места проживания», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС обновила сеть LTE в деревнях и селах на севере Красноярского края, а также запустила в эфир первые российские базовые станции «Иртея» в населенных пунктах Богучанского, Емельяновского и Тасеевского районов, а также в городах Дивногорск и Назарово.

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