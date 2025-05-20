Платформа «Безтендера.рф» запустила новое направление — для дизайнеров

Российская платформа «Безтендера.рф» основателя Владилена Ситникова запустила новое направление по поиску дизайн решений согласно философии проекта. Теперь любая компания, от МСБ до крупного бизнеса, сможет за две недели получить не менее 20 разноплановых решений со стороны независимых дизайнеров или студий: от логотипа до концепции нового бренда. На платформе дизайн.«Безтендера.рф» уже зарегистрировались более 50 независимых дизайн-специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Безтендера.рф».

Партнером дизайн-направления стал Илья Фукс, руководитель и дизайн-директор креативной студии за|ramki|, который реализовал более 1000 дизайн и креативных проектов с российскими и зарубежными компаниями.

Чтобы получить дизайн-концепцию предпринимателю необходимо заполнить бриф и прийти на предварительный звонок-знакомство с дизайнерами, которые зададут вопросы и начнут подготовку предложений для питч-сессии. В рамках защиты дизайнеры презентуют свои концепции или дизайн-системы, а заказчик — по итогам, выберет то, что ему понравилось и отвечает задачам по брифу. Вознаграждение будет аналогично тому, что получают на платформе креаторы — от 25 до 250 тыс. руб.

Дизайнеру, чтобы зарегистрироваться на платформе, потребуется рассказать о себе и показать дизайн-портфолио. Далее — он получит доступ к анонсам проекта и сможет выбирать, в каких проектах и запросах участвовать.

«За год платформа «Безтендера.рф» открыто показала — рынок тендеров — непрозрачен и неэффективен. Сотни агентств, креаторов, дизайнеров и маркетологов тратят силы и ресурсы на участие в бесплатных процедурах, предлагают работающие концепции, идеи и варианты решений задач клиента — и чаще всего, остаются без проектов и денег. В 2025 г. мы серьезно продвинулись в работе: объединив креаторов и бизнес мы реализовали не один десяток сильных проектов с бюджетами до 100 млн руб. и заплатили независимым креаторам — более 10 млн. Сейчас — хотим сделать тоже самое с дизайн-индустрией. Мы видим, что рынку необходимы работающие идеи, без привязки к конкретным агентствам и сложным тендерным процедурам, а значит развитие новых направлений — даст рынку больше возможностей, а главное мотивацию, т.к каждая идея должна быть оплачена», – сказал Владилен Ситников, основатель платформы «Безтендера.рф».

Концепция «Безтендера.рф» — объединить креаторов и бизнес для обмена идеями минуя бюрократическую тендерную процедуру, где каждый креатор получает вознаграждение за сильную идею. Независимые креаторы после брифинга предлагают свои варианты решений задачи клиента: от креативного захода до презентации креативной концепции. По итогам питч-сессии заказчик выбирает несколько концепций или идей для реализации, а креаторы, в зависимости от формата (креативный заход или идея) получают вознаграждение от 25 до 250 тыс. руб. и возможность дальнейшей реализации с клиентом.