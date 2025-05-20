Посылки будут приезжать быстрее: СДЭК первым в России перешел на календарные сроки доставки

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет о полном переходе на расчет сроков доставки по календарным дням. Этот шаг позволит сократить среднее время получения посылок и грузов на 13%. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Переход на новую систему расчета сроков доставки, ориентированную на календарные дни, вводился поэтапно и начался еще в 2024 г. с тарифов для B2C-клиентов, а в начале 2025 г. был распространен на все услуги, включая экономичные и экспресс-отправления. По данным компании, это позволит сократить среднее время доставки на 13%, а также позволит клиентам получить свой груз быстрее, не дожидаясь первого рабочего дня недели.

«Данный переход, помимо увеличения скорости доставки и лояльности клиентов, снизит операционную нагрузку на ПЗВ и курьеров в понедельники. Ведь доставка в рабочие дни предполагает очень сильное снижение активности в выходные дни, а значит и накопление груза на складе в ожидании рабочих дней» — сказал Николай Пахомов, руководитель департамента логистических продуктов.

СДЭК стал первой логистической компанией в России, которая, наряду с мировыми лидерами отрасли, внедрила подобную систему расчетов сроков доставки. Данная практика используется в таких компаниях-гигантах как Amazon, FedEx и DHL.