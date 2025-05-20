Российские клиенты стали чаще пользоваться облаками от Serverspace в Дубае

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, отметил рост спроса на услуги дата-центра в Дубае со стороны российских клиентов. По итогам I квартала 2025 г. количество пользователей, выбирающих размещение в ОАЭ, увеличилось в 2,5 раза год к году. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Специалисты Serverspace связывают положительную динамику спроса с ростом интереса российских компаний к восточным рынкам и ИТ-инфраструктуре. В условиях ограниченного доступа к западным сервисам Дубай становится одним из ключевых узлов для обеспечения отказоустойчивости и оптимизации задержек при работе с аудиториями в странах Ближнего Востока, Азии и Африки.

Анализ профилей новых пользователей показал, что среди них преобладают представители электронной коммерции, финансового сектора и технологических стартапов, которые ранее ориентировались на европейские и американские дата-центры.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд смещения интереса российских клиентов в сторону восточных локаций. Дубай становится для многих не просто техническим узлом, а частью долгосрочной стратегии по выходу на новые рынки и обеспечению стабильности инфраструктуры», — сказал Андрей Смирнов, руководитель Serverspace.