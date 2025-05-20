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В «Почте Mail» стала доступна лента промокодов и скидок

В «Почте Mail» появился новый раздел «Скидки от партнеров». Пользователи могут воспользоваться обновляемой лентой промокодов и скидок. Специальные предложения предоставлены партнером Promoland. Об этом CNews сообщили представители VK.

Раздел доступен в сервисе «Покупки» — в нем можно находить актуальные предложения от популярных брендов (супермаркетов, магазинов техники и электроники, косметики и др.) прямо в мобильном приложении или в десктопной версии. Каждый промокод сопровождается информацией о размере скидки, сроке действия и условиях применения. Удобный формат карточек позволяет копировать код скидки в один клик и переходить в магазин для ее применения прямо из «Почты Mail».

Также в разделе «Чеки появился поиск чеков по магазинам. Пользователи смогут найти и посмотреть детализацию по покупке, выбрав магазин, дату, месяц и год. Это позволит находить необходимую информацию среди чеков.

«Мы создаем пространство, где пользователи легко находят всю важную информацию — от чеков и билетов до записей и скидок — то, что легко потерять, но дорого упустить. В ближайших планах — развитие функционала: персонализированные подборки скидок и предложений, которые помогут сэкономить именно там, где это действительно важно. Мы движемся к тому, чтобы сделать сервис еще точнее, удобнее и полезнее для каждого», — сказал Александр Суровов, руководитель продуктового направления «Покупки Mail».

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