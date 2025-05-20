Варвара Феодосьева назначена директором по лицензированию онлайн-кинотеатра Kion

Варвара Феодосьева назначена директором по лицензированию онлайн-кинотеатра Кion. На новой должности она будет осуществлять разработку и контроль реализации стратегии по контенту платформы, а также организовывать процесс лицензирования контента. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Варвара имеет опыт работы в компаниях «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», где в должности директора департамента лицензирования курировала вопросы закупки контента, заключения сделок с правообладателями контента, занималась анализом и изучением рынка дистрибьюторов.

Варвара окончила факультет «Лингвистика и межкультурные коммуникации» в Международном университете.

Варвара Феодосьева назначена директором по лицензированию онлайн- кинотеатра Kion

Алексей Иванов, генеральный директор кластера Kion: «С удовольствием приветствую Варвару в нашей команде. Уверен, что ее опыт и экспертиза в области лицензирования контента станут важным вкладом в развитие нашего онлайн-кинотеатра Kion и Pay TV каналов, помогут нам не только укрепить существующие партнерства, но и открыть новые горизонты для сотрудничества».

Варвара Феодосьева, директор по лицензированию Kion: «Рада стать частью команды Kion. Уверена, что мой опыт в области лицензирования поможет усиливать контентное предложение платформы и развивать сотрудничество с партнёрами в интересах зрителей и бизнеса».