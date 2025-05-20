CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Варвара Феодосьева назначена директором по лицензированию онлайн-кинотеатра Kion

Варвара Феодосьева назначена директором по лицензированию онлайн-кинотеатра Кion. На новой должности она будет осуществлять разработку и контроль реализации стратегии по контенту платформы, а также организовывать процесс лицензирования контента. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Варвара имеет опыт работы в компаниях «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», где в должности директора департамента лицензирования курировала вопросы закупки контента, заключения сделок с правообладателями контента, занималась анализом и изучением рынка дистрибьюторов.

Варвара окончила факультет «Лингвистика и межкультурные коммуникации» в Международном университете.

varvara_feodoseva700.jpg

Варвара Феодосьева назначена директором по лицензированию онлайн-кинотеатра Kion

Алексей Иванов, генеральный директор кластера Kion: «С удовольствием приветствую Варвару в нашей команде. Уверен, что ее опыт и экспертиза в области лицензирования контента станут важным вкладом в развитие нашего онлайн-кинотеатра Kion и Pay TV каналов, помогут нам не только укрепить существующие партнерства, но и открыть новые горизонты для сотрудничества».

Варвара Феодосьева, директор по лицензированию Kion: «Рада стать частью команды Kion. Уверена, что мой опыт в области лицензирования поможет усиливать контентное предложение платформы и развивать сотрудничество с партнёрами в интересах зрителей и бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки

Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Wildberries отсудила 712 миллионов у экс-мужа основательницы компании

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153