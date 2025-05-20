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Wildberries ускоряет доставку в Узбекистане: заказы из ПВЗ — до двери за несколько часов

Международная платформа Wildberries расширяет возможности курьерской доставки в Узбекистане и запускает новый формат – «Курьер экспресс». Теперь клиенты маркетплейса смогут получить товар из пункта выдачи заказов прямо до дома в короткие сроки — до 4 часов с момента заказа в приложении или на сайте. В настоящий момент функция доступна для жителей Ташкента и только на сайте, но в скором времени заработает во всех регионах страны. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Когда заказ поступает в ПВЗ, у клиента появляется специальная кнопка вызова курьера. Заказ бесплатно будет доставлен в течение 4х часов с момента вызова курьера, либо в выбранный временной слот.

«В Узбекистане покупатели ценят скорость и удобство доставки. Мы запустили «Курьер экспресс», чтобы сделать получение заказов еще проще — доставка до двери занимает всего несколько часов», — отметил Акмаль Примкулов, директор Wildberries в Узбекистане.

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