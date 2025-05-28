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59% интернет-покупателей хотят быстро оформить заказ без регистрации

Аналитики «Яндекса» изучили, на что обращают внимание пользователи при оформлении онлайн-покупок. В числе самого важного: быстрое оформление заказов без регистрации, удобные фильтры, наличие разнообразия в способах оплаты и мгновенный отклик продавца.

В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 64 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. Опрос проведен на платформе «Яндекс Взгляд» в апреле 2025 г., 1289 участников.

87% интернет-покупателей считают обязательным наличие удобных фильтров для поиска товаров, которые помогут быстрее находить нужные продукты. 67% респондентов ценят рекомендации, которые учитывают их предпочтения. 59% пользователей отметили возможность оформить заказ на сайте интернет-магазина за пару кликов и без прохождения регистрации на сайте.

Чтобы быстро принять решение о покупке, пользователям важно быть уверенными в своем выборе и мгновенно получить ответы на вопросы от представителей магазина. Об этом заявили 79% опрошенных. Среди предпочтительных способов связи — мессенджеры (67%), электронная почта (54%) и звонки по телефону (43%).

Немаловажную роль в оформлении заказа играют разнообразие способов оплаты. Большой выбор необходим для 72% респондентов: банковские карты, система быстрых платежей (СПБ), оплата при получении, рассрочка или кредит. Более того, 61% опрошенных ожидают от интернет-магазинов предложения с бонусами и дополнительными скидками.

«Мы работаем над улучшением опыта онлайн-шопинга в «Поиске» и проводим эксперименты, чтобы дать возможность пользователям не только выбирать товары, но и с помощью Поиска покупать в интернет-магазинах – с удобной доставкой в ПВЗ или экспресс, с рассрочками и безопасной оплатой картой. Во вкладке «Товары» пользователи уже могут изучить ассортимент магазинов и предложений, используя подсказки искусственного интеллекта. До покупки важно быть уверенным в цене и мы хотим запустить ценовые индикаторы «ОК-Цена», которые помогут пользователям понять какие предложения соответствуют рыночной стоимости, а какие — нет. В интерфейсе Поиска также появится кнопка чекаута для магазинов-партнеров. Сейчас это эксперимент. При выборе товара пользователю будет доступна предзаполненная форма с адресом доставки, пунктом самовывоза и платежной информацией из «Яндекс ID». Также можно будет сразу оформить рассрочку», – сказали представители «Яндекса».

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