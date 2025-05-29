«МегаФон»: москвичи стали активно бронировать речные круизы

Москвичи в 2025 г. начали заранее подбирать речные туры. За апрель и первую половину мая 2025 г. интернет-трафик на ресурсах для бронирования таких круизов вырос на 15% в сравнении с тем же периодом 2024 г. При этом одним из трендов нового навигационного сезона стали речные маршруты через малые города и села, свидетельствует совместная аналитика «МегаФона», Донинтурфлота и Cruise.ru. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Растущая динамика на сайтах для бронирования туров наблюдается уже с середины весны 2025 г. Для сравнения, в 2024 г. московские пользователи активно выбирали круизы в летние месяцы, то есть непосредственно в высокий сезон судоходства. На изменение повлияло как увеличение сроков навигации, так и развитие отрасли внутри страны.

По данным «МегаФона», в числе столичных любителей речных туров больше женщин — их доля составляет 54%. При этом самая значительная возрастная группа — путешественники 35–44 лет, на которых приходится 30% бронирующих круизы. Туристы 45–54 лет занимают около четверти (24%) от всех посетителей тематических сайтов, примерно каждый пятый (21%) — это пользователь 55+.

Если взрослая аудитория год к году сохраняет стабильность, то внимание столичной молодежи растет: пользователи 18–24 лет интересуются речными турами на 10% чаще в сравнении с прошлой весной. Тенденция на омоложение аудитории может говорить о желании отдыхающих разнообразить досуг и попробовать форматы, которые раньше не рассматривались. Кроме того, в ряде случаев молодые люди могут приобретать туры для своих родителей и других возрастных родственников.

В целом топ предпочтений столичных жителей и туристов из других регионов возглавляют маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы по Волге с заходом в Нижний Новгород, Самару, Саратов и другие города вдоль реки. Столица страны ожидаемо лидирует в рейтинге городов отплытия, а прибывают любители водных прогулок чаще всего в Санкт-Петербург, Казань и Астрахань. В восточной части России туристы в основном бронируют круизы по Енисею со стартом в Красноярске и речные маршруты по Оби с отправлением из Новосибирска. Один из заметных трендов этого сезона — круизы с остановками в малых городах, поселках, селах и станицах (к примеру, в Тетюшах, Хийденсельге, Сортавале, Горицах, Плесе, Кинешме, Мышкине, Романовской и Старочеркасской).

В 40% случаев туристы выбирают круизы длительностью в четыре–шесть дней. Каждый пятый турист (около 20%) предпочитает протяженные путешествия в семь–восемь дней. Однако в 2025 г. также растет спрос на короткие туры продолжительностью три дня и две ночи. Для новых туристов это возможность протестировать круизный отдых, погрузиться в его атмосферу, узнать особенности, отмечают аналитики. Так, 20% отдыхающих, отправившихся в трехдневный круиз в 2024 г., забронировали более продолжительные путешествия в предстоящем сезоне.

Помимо москвичей и петербуржцев, круизным отдыхом чаще всего интересуются жители регионов на Волге: Нижегородской, Самарской областей и Татарстана. Также в десятке — Саратовская, Ростовская, Ярославская, Свердловская области и Краснодарский край. При этом самый активный прирост год к году показали Чукотка, Чувашия, Чечня, Тамбовская область и Ингушетия, где динамика интернет-трафика на профильных сайтах увеличилась от двух до 3,4 раза. Среди иностранных туристов наибольшее внимание к речным турам по России проявляют гости из Турции, Белоруссии, Китая, Египта и Армении.