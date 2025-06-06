Цена «партнерского» клика для продавцов маркетплейсов оказалась вдвое дешевле прямой закупки трафика

Острая борьба за клиентов среди сотен тысяч селлеров на маркетплейсах привела к перегреву маркетинговых каналов. Продавцы активно закупают внешний трафик – настраивают таргетированную и контекстную рекламу, выкупают баннеры на сайтах, публикации у блогеров. При этом исследование «Такпродам», платформы привлечения внешнего трафика для селлеров маркетплейсов, показало, что в 2025 г. цена таких кликов уже вдвое превышает стоимость переходов и лидов в партнерском маркетинге. Об этом CNews сообщили представители «Такпродам».

Платформа проанализировала более 20 млн заказов, которые привлекли для российских бизнесов веб-мастера, и сравнила данные со средней стоимостью целевого действия (клика или лида) в самых популярных каналах привлечения клиентов:





Исследование показало, что самая большая разница между ценой привлечения клиента напрямую и через партнеров сейчас наблюдается в категориях автомобильного бизнеса (продажа и аренда автомобилей, запчасти и услуги СТО), недвижимости (аренда, продажа квартир и услуги по ремонту) и услуг для дома и бизнеса (уборка, юридические консультации, курьеры, такси).

При этом продавцы маркетплейсов все чаще сами обращаются к партнерским сетям и платформам привлечения внешнего трафика за помощью в привлечении клиентов. По данным Такпродам, число заявок от селлеров в 2025 г. растет на 10% ежемесячно. Эксперты платформы ожидают, что число работающих с партнерским маркетингом селлеров по итогам года вырастет еще сильней.

Одна из главных причин тренда — перегрев традиционных рекламных каналов. Размер аудитории основных источников - например, «ВКонтакте» или «Яндекса», — остается практически без изменений. А число селлеров, закупающих в них рекламу, все время растет, и их рекламная политика становится все более агрессивной. Это приводит к существенному росту рекламных ставок. Кроме того, блокировки и ограничения Instagram и Facebook (признаны экстремистскими и запрещены в России), замедление YouTube, закрытие российским рекламодателям возможности работать с Google Ads приводит к тому, что все рекламные бюджеты сосредотачиваются на ограниченном круге платформ, еще больше взвинчивая цены.

Другой важный фактор — рост доступности партнерского маркетинга для малых и средних бизнесов. Если раньше с партнерскими сетями заключали договоры в основном сами маркетплейсы, то сейчас платформы привлечения внешнего трафика могут работать с любым продавцом напрямую.

Сейчас наибольшую долю среди продавцов-рекламодателей занимают селлеры с Ozon, «Яндекс.Маркет», «Мегамаркет» и Wildberries. Но отрасль партнерского маркетинга уже фиксирует рост спроса на привлечение клиентов через партнерский маркетинг от продавцов с площадок Letu, «Детский мир», Lamoda, «Магнит Маркет», METRO, «Сима-ленд».

Третьим важным аспектом стали изменения в самой индустрии партнерского маркетинга. Если раньше веб-мастера предпочитали рекламировать товары, и доля товарного сегмента в привлеченных продажах в 2025 г. превышала 80%, то уже начало 2025 г. показало, что партнеры готовы более активно привлекать клики и заказы и в категории услуг. По данным опросов среди партнеров «Такпродам», наибольший интерес у веб-мастеров, к примеру, вызывает работа с категорией услуг на «Авито».

Согласно данным совместного исследования «Авито» и ORO, число занятых в сфере услуг россиян еще в 2023 г. превысило 13,9 млн, при этом 54% из них использовали «Авито» как площадку для размещения информации о своих услугах. За период исследования россияне привлекли 4,1 млрд заказов на сумму в 15,9 трлн руб. По оценкам экспертов «Такпродам», внедрение партнерского маркетинга в свою рекламную стратегию позволит специалистам и бизнесам из сферы услуг увеличить число заказов не менее чем на 10% в 2025 г.